Αχαρνών: Η στιγμή του άγριου καβγά για την προτεραιότητα - Ο 41χρονος επιτέθηκε με κράνος, ο 70χρονος απάντησε με μαχαίρι
Αχαρνών: Η στιγμή του άγριου καβγά για την προτεραιότητα - Ο 41χρονος επιτέθηκε με κράνος, ο 70χρονος απάντησε με μαχαίρι
Με τραύματα στο μπράτσο ο 41χρονος - Το επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης
Σε ένα αιματηρό καβγά κατέληξε ο αρχικός διαπληκτισμός για την προτεραιότητα ανάμεσα σε έναν αναβάτη μηχανής και έναν οδηγό ΙΧ χθες το μεσημέρι στα Κάτω Πατήσια.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνονται οι δύο οδηγοί να παίζουν στην κυριολεξία «μποξ» κάτω από το φανάρι και ο αναβάτης της μηχανής να βγάζει το κράνος για να χτυπήσει τον ηλικιωμένο.
Ακολουθεί μια άγρια συμπλοκή μπροστά τα μάτια εκατοντάδων οδηγών και ενώ οι δύο τους έχουν αφήσει τα οχήματά τους στη μέση του δρόμου.
Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Τρίτης στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνα όπου οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια με αφορμή το ποιος έχει προτεραιότητα στο δρόμο.
Τα αίματα άναψαν με τον 41χρονο αναβάτη της μηχανής να χτυπά με το κράνος τον 70χρονο οδηγό του ΙΧ ο οποίος έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τον μοτοσικλετιστή στο μπράτσο.
Στη συνέχεια, στο σημείο κλήθηκαν Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οι οποίοι πέρασαν χειροπέδες στους δύο οδηγούς ενώ στην κατοχή του 70χρονου βρέθηκε ένα μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών με λάμα 9 εκατοστά.
Τα δύο μαχαίρια βρέθηκαν στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου του 70χρονου.
Δείτε φωτογραφία από τα δύο μαχαίρια
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνονται οι δύο οδηγοί να παίζουν στην κυριολεξία «μποξ» κάτω από το φανάρι και ο αναβάτης της μηχανής να βγάζει το κράνος για να χτυπήσει τον ηλικιωμένο.
Ακολουθεί μια άγρια συμπλοκή μπροστά τα μάτια εκατοντάδων οδηγών και ενώ οι δύο τους έχουν αφήσει τα οχήματά τους στη μέση του δρόμου.
Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Τρίτης στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνα όπου οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια με αφορμή το ποιος έχει προτεραιότητα στο δρόμο.
Τα αίματα άναψαν με τον 41χρονο αναβάτη της μηχανής να χτυπά με το κράνος τον 70χρονο οδηγό του ΙΧ ο οποίος έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τον μοτοσικλετιστή στο μπράτσο.
Στη συνέχεια, στο σημείο κλήθηκαν Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οι οποίοι πέρασαν χειροπέδες στους δύο οδηγούς ενώ στην κατοχή του 70χρονου βρέθηκε ένα μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών με λάμα 9 εκατοστά.
Τα δύο μαχαίρια βρέθηκαν στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου του 70χρονου.
Δείτε φωτογραφία από τα δύο μαχαίρια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα