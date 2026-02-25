Διώξεις σε βάρος των δύο οδηγών για τον άγριο καβγά στην Αχαρνών για την προτεραιότητα
Σε βάρος του διανομέα η δίωξη αφορά κατηγορία για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη - Σε βάρος του 70χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία
Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του 51χρονου διανομέα, μετά τον άγριο τσακωμό του με τον 70χρονο οδηγό στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνα, με αφορμή ένα προσπέρασμα, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.
Συγκεκριμένη ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για βαριά σκοπουμενη σωματική βλάβη σε βάρος του διανομέα, ο οποίος παραπέμπεται σε τακτικό ανακριτή.
Για τον 70χρονο οδηγό, ο οποίος νοσηλεύεται, ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο 70χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια μετά τη λήξη της νοσηλείας του.
Δείτε βίντεο από το περιστατικό:
