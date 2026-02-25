Διώξεις σε βάρος των δύο οδηγών για τον άγριο καβγά στην Αχαρνών για την προτεραιότητα
ΕΛΛΑΔΑ
Αχαρνών Οδηγοί Συμπλοκή

Διώξεις σε βάρος των δύο οδηγών για τον άγριο καβγά στην Αχαρνών για την προτεραιότητα

Σε βάρος του διανομέα η δίωξη αφορά κατηγορία για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη - Σε βάρος του 70χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία

Διώξεις σε βάρος των δύο οδηγών για τον άγριο καβγά στην Αχαρνών για την προτεραιότητα
Βασιλική Κόκκαλη
17 ΣΧΟΛΙΑ
Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του 51χρονου διανομέα, μετά τον άγριο τσακωμό του με τον 70χρονο οδηγό στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνα, με αφορμή ένα προσπέρασμα, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Συγκεκριμένη ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για βαριά σκοπουμενη σωματική βλάβη σε βάρος του διανομέα, ο οποίος παραπέμπεται σε τακτικό ανακριτή.

Για τον 70χρονο οδηγό, ο οποίος νοσηλεύεται, ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο 70χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια μετά τη λήξη της νοσηλείας του.

Δείτε βίντεο από το περιστατικό:

Βασιλική Κόκκαλη
17 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης