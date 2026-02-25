Σε διαθεσιμότητα οδηγός λεωφορείου στην Αθήνας που έτρωγε στο τιμόνι, δείτε βίντεο
Σε διαθεσιμότητα οδηγός λεωφορείου στην Αθήνας που έτρωγε στο τιμόνι, δείτε βίντεο

Στο βίντεο φαίνεται ο οδηγός να κρατά το τιμόνι -με τα γόνατά του- και παράλληλα να τρώει το φαγητό του

Σε διαθεσιμότητα οδηγός λεωφορείου στην Αθήνας που έτρωγε στο τιμόνι, δείτε βίντεο
Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ένας οδηγός λεωφορείου, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς - Σύνταγμα, στην Αθήνα, μετά από καταγγελία ότι έτρωγε ενώ οδηγούσε.

Σε σχετικό βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα ο ΑΝΤ1, φαίνεται ο οδηγός να κρατά το τιμόνι -με τα γόνατά του- και παράλληλα να τρώει το φαγητό του.

«Παρατήρησα ότι ο οδηγός έκανε υπερβολικά μεγάλες στάσεις, δηλαδή περνούσαν τουλάχιστον δύο λεπτά μέχρι να κλείσουν οι πόρτες και άλλα δύο μέχρι να φύγει. Παράλληλα, μία περίεργη μυρωδιά μέσα, με έκανε να πάω να δω τι γίνεται και συνειδητοποίησα ότι ο οδηγός έτρωγε» λέει ο επιβάτης που τον κατήγγειλε.

Στο ίδιο βίντεο, φαίνεται ο οδηγός να έχει καλύψει με χαρτόνι το τζάμι πίσω του, για να μην γίνει αντιληπτός από τους επιβάτες:
«Οδηγούσε έτσι, όχι μόνο στις στάσεις αλλά ακόμη και όταν το λεωφορείο κινούταν, κρατούσε το φαΐ και το πιρούνι με τα χέρια του και οδηγούσε, ουσιαστικά, με τα πόδια» συνεχίζεται στην ίδια καταγγελία.

Η ΟΣΥ ενημέρωσε πως προχώρησε στις σχετικές, για τη «διασφάλιση της ασφάλειας του επιβατικού κοινού», ενέργειες: «Ο συγκεκριμένος οδηγός τίθεται άμεσα σε διαθεσιμότητα και ταυτοχρόνως, αρχίζει η πειθαρχική διαδικασία. Η ΟΣΥ, η ασφαλής μεταφορά του επιβατικού κοινό είναι αδιαμφισβήτητη».
