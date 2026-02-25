Κόκκινος συναγερμός μέχρι την Παρασκευή στον Έβρο, πάνω από 150.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό
Κόκκινος συναγερμός μέχρι την Παρασκευή στον Έβρο, πάνω από 150.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό
Σε οριακή κατάσταση η περιοχή λόγω της υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού - Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες, υποδομές και οδικά δίκτυα - Κλειστός παραμένει ο κόμβος Λαβάρων για λόγους ασφάλειας
Σε κλίμα έντονης ανησυχίας και αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται ο Έβρος, καθώς η άνοδος της στάθμης του ποταμού έχει σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες Αρχές και στις τοπικές κοινωνίες.
Η Πολιτική Προστασία απέστειλε στις 02:34 τα ξημερώματα της Τετάρτης προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους του οικισμού Λαβάρων του Δήμου Σουφλίου, καλώντας τους να παραμείνουν σε επιφυλακή λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού Έβρου.
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα pameevro.gr, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περισσότερα από 150.000 στρέμματα γης έχουν ήδη καλυφθεί από νερό στον Έβρο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, αγροτικές υποδομές και οδικά δίκτυα.
Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων.
Η Πολιτική Προστασία απέστειλε στις 02:34 τα ξημερώματα της Τετάρτης προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους του οικισμού Λαβάρων του Δήμου Σουφλίου, καλώντας τους να παραμείνουν σε επιφυλακή λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού Έβρου.
Το μήνυμα κινητοποίησε άμεσα τους μηχανισμούς αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, καθώς η στάθμη του ποταμού παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Τα νερά ασκούν συνεχή πίεση στα αναχώματα και στις παραποτάμιες εκτάσεις, εντείνοντας τον φόβο για νέα πλημμυρικά φαινόμενα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) February 25, 2026
🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λάβαρα, του Δήμου #Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας #Έβρου, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού #Έβρου
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.@pyrosvestiki@hellenicpolice
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα pameevro.gr, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περισσότερα από 150.000 στρέμματα γης έχουν ήδη καλυφθεί από νερό στον Έβρο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, αγροτικές υποδομές και οδικά δίκτυα.
Κλειστός ο κόμβος Λαβάρων – Ενισχύονται τα μέτραΛίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα αποφασίστηκε η λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας για τον οικισμό, ενώ κρίθηκε αναγκαίο να κλείσει ο κόμβος Λαβάρων, καθώς η κυκλοφορία οχημάτων θεωρήθηκε επικίνδυνη λόγω της συγκέντρωσης μεγάλου όγκου υδάτων.
Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων.
«Κόκκινος» συναγερμός έως την ΠαρασκευήΣύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η περιοχή έχει τεθεί σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής τουλάχιστον έως την Παρασκευή, καθώς ο όγκος των υδάτων που κατεβάζει ο ποταμός παραμένει ιδιαίτερα μεγάλος.
Το φαινόμενο εξελίσσεται δυναμικά, με την πίεση να μετατοπίζεται από σημείο σε σημείο κατά μήκος των αναχωμάτων, γεγονός που καθιστά τις επόμενες ώρες εξαιρετικά κρίσιμες για την αποτροπή νέων ρηγμάτων ή υπερχειλίσεων.
Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό με την Πολιτική Προστασία, ενώ μηχανήματα έργου και συνεργεία παραμένουν σε επιφυλακή για άμεση παρέμβαση όπου χρειαστεί.
«Βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εδώ και πολλές ημέρες. Αντλούμε ύδατα από διάφορα σημεία του Δήμου Σουφλίου εδώ και 20 ημέρες. Χθες, μετά από θραύση αναχώματος στην περιοχή του Αμορίου, μεγάλες ποσότητες νερού κατευθύνθηκαν προς το αγρόκτημα των Λαβάρων, με αποτέλεσμα να σημειωθεί ταχεία αύξηση των υδάτων χθες το βράδυ. Για τον λόγο αυτό εκδόθηκε μήνυμα από το 112. Ο κάμπος έχει πλημμυρίσει», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Δαρούσης, αντιδήμαρχος Σουφλίου μιλώντας σήμερα το πρωί στον ΑΝΤ1.
Σημειώνεται ότι σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί την περιοχή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα