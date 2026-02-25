Κόκκινος συναγερμός μέχρι την Παρασκευή στον Έβρο, πάνω από 150.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό
ΕΛΛΑΔΑ
Έβρος πλημμύρες Ποταμός

Κόκκινος συναγερμός μέχρι την Παρασκευή στον Έβρο, πάνω από 150.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό

Σε οριακή κατάσταση η περιοχή λόγω της υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού - Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες, υποδομές και οδικά δίκτυα - Κλειστός παραμένει ο κόμβος Λαβάρων για λόγους ασφάλειας

Κόκκινος συναγερμός μέχρι την Παρασκευή στον Έβρο, πάνω από 150.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό
6 ΣΧΟΛΙΑ
Σε κλίμα έντονης ανησυχίας και αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται ο Έβρος, καθώς η άνοδος της στάθμης του ποταμού έχει σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες Αρχές και στις τοπικές κοινωνίες.

Η Πολιτική Προστασία απέστειλε στις 02:34 τα ξημερώματα της Τετάρτης προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους του οικισμού Λαβάρων του Δήμου Σουφλίου, καλώντας τους να παραμείνουν σε επιφυλακή λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού Έβρου.

Το μήνυμα κινητοποίησε άμεσα τους μηχανισμούς αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, καθώς η στάθμη του ποταμού παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Τα νερά ασκούν συνεχή πίεση στα αναχώματα και στις παραποτάμιες εκτάσεις, εντείνοντας τον φόβο για νέα πλημμυρικά φαινόμενα.

Εικόνες αποκάλυψης έξω από το Σουφλί - Ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάσταση

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα pameevro.gr, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περισσότερα από 150.000 στρέμματα γης έχουν ήδη καλυφθεί από νερό στον Έβρο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, αγροτικές υποδομές και οδικά δίκτυα.

Κλειστός ο κόμβος Λαβάρων – Ενισχύονται τα μέτρα

Λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα αποφασίστηκε η λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας για τον οικισμό, ενώ κρίθηκε αναγκαίο να κλείσει ο κόμβος Λαβάρων, καθώς η κυκλοφορία οχημάτων θεωρήθηκε επικίνδυνη λόγω της συγκέντρωσης μεγάλου όγκου υδάτων.

Κλείσιμο
Κόκκινος συναγερμός μέχρι την Παρασκευή στον Έβρο, πάνω από 150.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων.

«Κόκκινος» συναγερμός έως την Παρασκευή

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η περιοχή έχει τεθεί σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής τουλάχιστον έως την Παρασκευή, καθώς ο όγκος των υδάτων που κατεβάζει ο ποταμός παραμένει ιδιαίτερα μεγάλος.


Το φαινόμενο εξελίσσεται δυναμικά, με την πίεση να μετατοπίζεται από σημείο σε σημείο κατά μήκος των αναχωμάτων, γεγονός που καθιστά τις επόμενες ώρες εξαιρετικά κρίσιμες για την αποτροπή νέων ρηγμάτων ή υπερχειλίσεων.

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό με την Πολιτική Προστασία, ενώ μηχανήματα έργου και συνεργεία παραμένουν σε επιφυλακή για άμεση παρέμβαση όπου χρειαστεί.

Κόκκινος συναγερμός μέχρι την Παρασκευή στον Έβρο, πάνω από 150.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εδώ και πολλές ημέρες. Αντλούμε ύδατα από διάφορα σημεία του Δήμου Σουφλίου εδώ και 20 ημέρες. Χθες, μετά από θραύση αναχώματος στην περιοχή του Αμορίου, μεγάλες ποσότητες νερού κατευθύνθηκαν προς το αγρόκτημα των Λαβάρων, με αποτέλεσμα να σημειωθεί ταχεία αύξηση των υδάτων χθες το βράδυ. Για τον λόγο αυτό εκδόθηκε μήνυμα από το 112. Ο κάμπος έχει πλημμυρίσει», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Δαρούσης, αντιδήμαρχος Σουφλίου μιλώντας σήμερα το πρωί στον ΑΝΤ1.


Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgntjlgc20bt)

Σημειώνεται ότι σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί την περιοχή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης