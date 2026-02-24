Τροχαίο-σοκ στη Συγγρού, μοτοσικλετιστής χτύπησε σε κολώνα μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο
Τροχαίο ατύχημα Λεωφόρος Συγγρού Μοτοσικλέτα Τραυματίας

Τροχαίο-σοκ στη Συγγρού, μοτοσικλετιστής χτύπησε σε κολώνα μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Το αυτοκίνητο επιχείρησε να στρίψει στον παράδρομο, την ώρα που ο μοτοσικλετιστής προσπερνούσε από δεξιά - Σκληρές εικόνες

Τροχαίο-σοκ στη Συγγρού, μοτοσικλετιστής χτύπησε σε κολώνα μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο
Σε σοβαρή κατάσταση διακομίστηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας μοτοσικλετιστής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη λεωφόρο Συγγρού.  Στο βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το MEGA, φαίνεται η στιγμή που δύο οχήματα, μία μοτοσικλέτα και ένα ΙΧ, κινούνται επί της Συγγρού. Ο μοτοσικλετιστής προσπερνά από δεξιά το αυτοκίνητο, τη στιγμή που ο οδηγός επιχειρεί να στρίψει και να μπει στον παράδρομο της λεωφόρου.

Το αποτέλεσμα είναι να γίνει  σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση.

Δείτε το βίντεο του MEGA -Προσοχή, σκληρές εικόνες



Αποτέλεσμα ο μοτοσικλετιστής, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, να εκσφενδονιστεί από την μηχανή και να πέσει πάνω σε κολώνα. Στο σημείο επικράτησαν στιγμές πανικού. Περαστικοί σταμάτησαν και προσπαθούσαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ στον τραυματία ενώ ακόμα και μια νοσηλεύτρια προσπαθούσε για ώρα να τον βοηθήσει.

Έπεφτε ο σφυγμός του

Σύμφωνα με το MEGA, οι περαστικοί σταμάτησαν ακόμη και ιδιωτικό διερχόμενο ασθενοφόρο με τους διασώστες να προσπαθούν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο τραυματίας ενώ στην αρχή φαινόταν να έχει τον σφυγμό, όσο περνούσε η ώρα, ολοένα και έπεφτε.

Ο μοτοσικλετιστής έφυγε από το σημείο χωρίς τις αισθήσεις του, και έχει μεταφερθεί στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας ενώ ο οδηγός του ΙΧ, ο οποίος δεν έχει τραυματιστεί, παραμένει σε κατάσταση σοκ.
