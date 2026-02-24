Φοβήθηκα μήπως είναι κακοποιοί, υποστήριξε ο μάνατζερ μοντέλων που συνελήφθη μετά από καταδίωξη - Υπό κράτηση μέχρι την αυριανή του δίκη
Ούτε μεθυσμένος ήμουν ούτε βρήκαν κάτι οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο, τόνισε ο 72χρονος
Κρατούμενος θα παραμείνει απόψε ο μάνατζερ μοντέλων ο οποίος συνελήφθη μετά από καταδίωξη στην Κηφισιά.
Σήμερα ο 72χρονος άνδρας επρόκειτο να δικαστεί από το Αυτόφωρο Δικαστήριο για τα πλημμελήματα της απείθειας και της επικίνδυνης οδήγησης αλλά η δίκη του αναβλήθηκε για αύριο. Μέχρι τότε όμως το δικαστήριο αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του. Αυτό σημαίνει ότι απόψε ο κατηγορούμενος θα περάσει τη νύχτα στο κρατητήριο.
Ο 72χρονος λαμβάνοντας το λόγο στο ακροατήριο υποστήριξε: «Έχω ένα σμαρτάκι 20ετίας. Αυτό δεν μπορεί να τρέξει πάνω από 60 χιλιόμετρα. Πήγα σπίτι μου και είδα ένα αυτοκίνητο να με ακολουθεί. Φοβήθηκα μήπως είναι κακοποιοί. Ούτε μεθυσμένος ήμουν ούτε βρήκαν κάτι οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο. Με έχουν κλέψει 25 φορές γι' αυτό φοβήθηκα».
Ο κατηγορούμενος όταν ρωτήθηκε τι επαγγέλλεται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, απάντησε πως ότι τώρα βοηθά τον αδελφό του στα κτηματομεσιτικά, ενώ στο παρελθόν όπως δήλωσε έχει απασχοληθεί στην τηλεόραση αλλά και ως σερβιτόρος.
Τελικά ο πρόεδρος του δικαστηρίου μετά και από σχετική εισαγγελική πρόταση αποφάσισε η δίκη του 72χρονου να αναβληθεί για αύριο το μεσημέρι και ο γνωστός μάνατζερ να κρατηθεί μέχρι τότε.
