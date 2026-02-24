Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Συνελήφθη γνωστός μάνατζερ στην Κηφισιά μετά από καταδίωξη 10 χιλιομέτρων, αγνόησε σήμα των αστυνομικών
Η καταδίωξη ξεκίνησε από τον Άγιο Στέφανο και ολοκληρώθηκε στην Κηφισιά - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Στέφανο, όταν 72χρονος οδηγός αυτοκινήτου μάρκας Smart δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών της Άμεσης Δράσης για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα, κινούμενος προς την Κηφισιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 72χρονος είναι γνωστός μάνατζερ καλλιτεχνών και μοντέλων.
Έπειτα από καταδίωξη περίπου 10 χιλιομέτρων, οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το όχημά του στην οδό Λευκάδας, στην Κηφισιά, όπου και του πέρασαν χειροπέδες.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τον έλεγχο δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο στο όχημα.
