Συλλήψεις τεσσάρων ανήλικων για οπαδική βία στην Ηγουμενίτσα
Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι και τέσσερις από τους γονείς τους
Στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας 23 οι αστυνομικοί στην Ηγουμενίτσα, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού με οπαδικό υπόβαθρο.
Σύμφωνα με την καταγγελία, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν έναν άλλο ανήλικο, ο οποίος φέρεται να υποστηρίζει αντίπαλη ομάδα. Αρχικά του αφαίρεσαν προσωρινά το ηλεκτρικό πατίνι που είχε στην κατοχή του, προκειμένου να αποτρέψουν τη διαφυγή του και στη συνέχεια τον απείλησαν ενώ του αφαίρεσαν και πέντε αυτοκόλλητα της ομάδας του.
Κατά την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των εμπλεκομένων και εντοπίστηκαν λίγη ώρα αργότερα, οπότε και συνελήφθησαν μαζί με τους γονείς τους.
Πρόκειται για τρεις ημεδαπούς και έναν αλλοδαπό, οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση της αθλητικής νομοθεσίας, παράνομη βία, κλοπή ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.
