Εισροή υδάτων σε αλιευτικό σκάφος με έξι επιβαίνοντες βορειοανατολικά της Σύρου

Εισροή υδάτων παρουσιάστηκε σε αλιευτικό σκάφος με έξι επιβαίνοντες, το οποίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή περίπου 1 ναυτικό μίλι βορειοανατολικά της Σύρου.
Στο σημείο έσπευσε ένα Περιπολικό Λιμενικού Σώματος, ενώ συνδράμουν τρία ακόμη αλιευτικά σκάφη. Παράλληλα, μεταβαίνει ιδιώτης δύτης για παροχή βοήθειας, εφόσον απαιτηθεί.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες είναι καλές (ΒΔ άνεμοι 2-3 μποφόρ) και δεν υπάρχει κίνδυνος για κανέναν από τους επιβαίνοντες.
