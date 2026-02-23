Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Το Τραμ δεν θα εξυπηρετεί Σύνταγμα και Ζάππειο μέχρι την Δευτέρα 9 Μαρτίου
Από Τρίτη 24 Φεβρουαρίου έως και Δευτέρα 9 Μαρτίου τα δρομολόγια στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ»
Τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» θα έχουν, από την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, τα δρομολόγια στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα».
Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη - Φιξ - Πικροδάφνη», έπειτα από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.
Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».
