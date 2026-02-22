Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά στην Πάτρα, είχαν χάπια με λογότυπο «trump»
Οι δύο 25χρονοι κρατούνται και θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών
Συνελήφθησαν δύο 25χρονοι για διακίνηση ναρκωτικών στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια των καρναβαλικών εκδηλώσεων.
Σύμφωνα με το tempo24.news οι δύο νεαροί κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε να έχουν στην κατοχή τους αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 30 γραμμαρίων, συσκευασίες με MDMA συνολικού βάρους 3 γραμμαρίων, καθώς δύο συσκευασίες με χαπάκια ecstasy τα οποία μάλιστα είχαν λογότυπο «trump».
