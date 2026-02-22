Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Με παρέλαση έπεσε η αυλαία του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Με παρέλαση έπεσε η αυλαία του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εντυπωσιακά άρματα και δεκάδες ομάδες καρναβαλιστών έδωσαν τον ρυθμό, παρασύροντας τους παρευρισκομένους σε ένα μεγάλο πάρτι
Με παρέλαση στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες καρναβαλιστές ολοκληρώθηκε το καρναβάλι του Ρεθύμνου. Αψηφώντας τον άστατο καιρό, με ομπρέλες και κέφι έγινε η παρέλαση των αρμάτων στην πόλη που έχει γεμίσει από επισκέπτες.
Εντυπωσιακά άρματα και δεκάδες ομάδες καρναβαλιστών έδωσαν τον ρυθμό, παρασύροντας τους παρευρισκομένους σε ένα μεγάλο πάρτι. Οικογένειες με παιδιά, ντυμένες με ευφάνταστες στολές, συμμετείχαν ενεργά στη γιορτή.
Στους δρόμους της πόλης κινήθηκαν περισσότερα από 350 λεωφορεία, με εκατοντάδες δρομολόγια από και προς τα οργανωμένα πάρκινγκ, εξυπηρετώντας με ασφάλεια και ταχύτητα το πλήθος των επισκεπτώn, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Στο τέλος της γιορτής σκυτάλη πήρε η υπηρεσία καθαριότητας.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Εντυπωσιακά άρματα και δεκάδες ομάδες καρναβαλιστών έδωσαν τον ρυθμό, παρασύροντας τους παρευρισκομένους σε ένα μεγάλο πάρτι. Οικογένειες με παιδιά, ντυμένες με ευφάνταστες στολές, συμμετείχαν ενεργά στη γιορτή.
Στους δρόμους της πόλης κινήθηκαν περισσότερα από 350 λεωφορεία, με εκατοντάδες δρομολόγια από και προς τα οργανωμένα πάρκινγκ, εξυπηρετώντας με ασφάλεια και ταχύτητα το πλήθος των επισκεπτώn, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Στο τέλος της γιορτής σκυτάλη πήρε η υπηρεσία καθαριότητας.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Φωτογραφίες και βίντεο: neakriti.gr, patris.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα