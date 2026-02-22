Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Εντυπωσιακά πλάνα από την εκπαίδευση της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στο χιονισμένο Περτούλι Τρικάλων, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εντυπωσιακά είναι τα πλάνα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την εκπαίδευση της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) από τις 9 έως 20 Φεβρουαρίου στο χιονισμένο Περτούλι Τρικάλων, στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) και στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα Χιονοδρόμων (ΚΕΟΑΧ).
Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η εκπαίδευση περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, διεξαγωγή ασκήσεων μικρών κλιμακίων, βολές μάχης ταχείας αντίδρασης, αντικείμενα εκμάθησης τεχνικών επιβίωσης, χρήση κεκλιμένης αερογέφυρας, εκπαίδευση σκι και παροχή Α' Βοηθειών στο πεδίο της μάχης.
