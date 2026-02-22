Συνελήφθη 30χρονος για παρενόχληση των επιβατών σε πτήση προς το αεροδρόμιο Μακεδονία
ΕΛΛΑΔΑ
Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκη

Συνελήφθη 30χρονος για παρενόχληση των επιβατών σε πτήση προς το αεροδρόμιο Μακεδονία

Περιφερόταν στον διάδρομο του αεροσκάφους σε κατάσταση εμφανούς μέθης

Συνελήφθη 30χρονος για παρενόχληση των επιβατών σε πτήση προς το αεροδρόμιο Μακεδονία
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας τριαντάχρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, καθώς χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια πτήσης από πόλη της Ευρώπης με προορισμό το αεροδρόμιο Μακεδονία, περιφερόταν στον διάδρομο του αεροσκάφους σε κατάσταση εμφανούς μέθης, παρενοχλώντας τους επιβάτες και το πλήρωμα, μη υπακούοντας στις εντολές του πληρώματος και του πιλότου.

Μετά την άφιξη της πτήσης οδηγήθηκε στο γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας, όπου συνέχιζε να προπηλακίζει τους αστυνομικούς εξυβρίζοντας και απειλώντας τους, ενώ προκάλεσε τον ελαφρύ τραυματισμό του Αξιωματικού Υπηρεσίας.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης