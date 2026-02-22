Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Συνελήφθη 30χρονος για παρενόχληση των επιβατών σε πτήση προς το αεροδρόμιο Μακεδονία
Περιφερόταν στον διάδρομο του αεροσκάφους σε κατάσταση εμφανούς μέθης
Ένας τριαντάχρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, καθώς χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια πτήσης από πόλη της Ευρώπης με προορισμό το αεροδρόμιο Μακεδονία, περιφερόταν στον διάδρομο του αεροσκάφους σε κατάσταση εμφανούς μέθης, παρενοχλώντας τους επιβάτες και το πλήρωμα, μη υπακούοντας στις εντολές του πληρώματος και του πιλότου.
Μετά την άφιξη της πτήσης οδηγήθηκε στο γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας, όπου συνέχιζε να προπηλακίζει τους αστυνομικούς εξυβρίζοντας και απειλώντας τους, ενώ προκάλεσε τον ελαφρύ τραυματισμό του Αξιωματικού Υπηρεσίας.
