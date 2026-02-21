Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Εντοπίστηκε μαχαίρι και κινητό τηλέφωνο στις φυλακές Δομοκού, συνελήφθησαν δύο κρατούμενοι
Την περασμένη Κυριακή συνελήφθη ένας 38χρονος Βούλγαρος βαρυποινήτης για την δολοφονία ενός 47χρονου Έλληνα ισοβήτη, για την υπόθεση συνελήφθη και ο αρχιφύλακας
Ένα μαχαίρι και ένα κινητό τηλέφωνο εντοπίστηκαν μετά από έρευνα που πραγματοποίησε σήμερα (21/2) η Αστυνομία στις φυλακές Δομοκού, όπου την περασμένη Κυριακή ένας 38χρονος Βούλγαρος βαρυποινήτης δολοφόνησε έναν 47χρονο Έλληνα ισοβήτη.
Συνελήφθησαν δύο κρατούμενοι των φυλακών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών περί όπλων και περί μέτρων διασφάλισης κοινωνικής ειρήνης.
Σύμφωνα με πληροφορίες το μαχαίρι ανήκει σε έναν κρατούμενο που φέρεται να είχε εμπλακεί σε δολοφονία στο παρελθόν. Οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.
Ο άλλος κρατούμενος μαζί με τον αδελφό του και έναν ακόμα Ρομά έχει κατηγορηθεί, μεταξύ άλλων, για την απόπειρα ανθρωποκτονίας συγγενικού προσώπου τους, που έλαβε χώρα πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Μαρτίου 2013 στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Ως αιτία ήταν προγενέστερος ξυλοδαρμός τους από τον συγγενή τους.
Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση της περασμένης Κυριακής έχουν συλληφθεί μέχρι αυτή την ώρα δύο άτομα: ένας Βούλγαρος βαρυποινίτης και ο αρχιφύλακας.
