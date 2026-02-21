Κακοκαιρία στον Έβρο: «Πνίγεται» το Σουφλί, κλειστός ο δρόμος προς τη Δαδιά
Κακοκαιρία στον Έβρο: «Πνίγεται» το Σουφλί, κλειστός ο δρόμος προς τη Δαδιά

H απότομη άνοδος της στάθμης των υδάτων έχει προκαλέσει εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι πεδινές εκτάσεις του Δήμου Σουφλίου στον Έβρο, καθώς η απότομη άνοδος της στάθμης των υδάτων έχει προκαλέσει εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Το νερό έχει φτάσει μέχρι τον οδικό άξονα και τον κόμβο της Δαδιάς, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ήδη δύσκολη εικόνα στην περιοχή.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο pameevro.gr, οι μεγάλες ποσότητες υδάτων που κατεβαίνουν από τη Βουλγαρία έχουν οδηγήσει σε δραματική αύξηση της στάθμης, δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες σε αγροτικές εκτάσεις, αγροτικούς δρόμους και χαμηλά σημεία του οδικού δικτύου. Υπολογίζεται ότι περίπου 60.000 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει. Οι Αρχές χαρακτηρίζουν την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη και καλούν τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή.

Έβρος: «Πνίγεται» και το Σουφλί - Εικόνες καταστροφής - Κλειστός ο δρόμος προς Δαδιά


Σαφείς οδηγίες – Καμία μετακίνηση σε επικίνδυνα σημεία


Η προσοχή εστιάζεται κυρίως:

- Στις ιρλανδικές διαβάσεις
- Στις γέφυρες χαμηλής στάθμης
- Στις αγροτικές εκτάσεις και χωματόδρομους

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκαθαρίζουν ότι για κανέναν λόγο δεν πρέπει να επιχειρείται διέλευση από σημεία όπου υπάρχει ροή ή συγκέντρωση υδάτων, καθώς η ένταση του νερού μπορεί να παρασύρει οχήματα και πεζούς.
