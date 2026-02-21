Στο έλεος της κακοκαιρίας η Μύρινα στη Λήμνο, σοβαρές ζημιές σε σπίτια και καταστήματα: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες



Ακατάλληλο το νερό της Μύρινας

Σε ετοιμότητα οι αρχές

Η κακοκαιρία είχε επιπτώσεις και στο δίκτυο ύδρευσης της Μύρινας. Ο Δήμος Λήμνου ανακοίνωσε ότι το νερό κρίθηκε ακατάλληλο για πόση, καλώντας τους κατοίκους:Να μην το χρησιμοποιούν για κατανάλωση ή παρασκευή τροφίμων.Να περιμένουν νεότερη ενημέρωση από τις αρχές.Η ανακοίνωση προσθέτει επιπλέον πίεση στους κατοίκους, που ήδη προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις ζημιές στα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους.Οι δημοτικές υπηρεσίες συνεχίζουν τις επεμβάσεις σε όλο το οδικό δίκτυο, με συνεργεία και εθελοντές να δίνουν μάχη με το χρόνο. Οι πολίτες καλούνται να:Αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις.Παραμένουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.