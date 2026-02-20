Ο δήμαρχος Ασπροπύργου μπλόκαρε τα έργα του Προαστιακού δυτικής Αττικής
Προαστιακός Ασπρόπυργος

Ο δήμαρχος Ασπροπύργου μπλόκαρε τα έργα του Προαστιακού δυτικής Αττικής

Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 132 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, αφορά την αναβάθμιση σιδηροδρομικού διαδρόμου μήκους 36 χλμ. στα δυτικά της Αθήνας που θα συνδέει τα Άνω Λιόσια με τα Μέγαρα μέσω οκτώ νέων σταθμών

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η αναβάθμιση του Προαστιακού Δυτικής Αττικής, καθώς οι αντιδράσεις του Δήμου Ασπροπύργου απειλούν να επιβραδύνουν την υλοποίησή ενός έργου με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα για την ευρύτερη περιοχή.

Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 132 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, αφορά την αναβάθμιση σιδηροδρομικού διαδρόμου μήκους 36 χλμ. στα δυτικά της Αθήνας που θα συνδέει τα Άνω Λιόσια με τα Μέγαρα μέσω οκτώ νέων σταθμών. Η ολοκλήρωση του έργου τοποθετείται χρονικά στις αρχές του 2027.

Ωστόσο, η πορεία υλοποίησης του έργου «σκοντάφτει» σε δικαστικές αντιπαραθέσεις με πρωταγωνιστή τον Δήμο Ασπροπύργου.


Το σημείο τριβής: Aγωγοί καυσίμων και ζητήματα ασφάλειας

Κεντρικό σημείο των αντιδράσεων του Δήμου Ασπροπύργου αποτελεί το έργο κατασκευής αγωγού καυσίμων, που σχεδιάζεται παράλληλα με τη σιδηροδρομική γραμμή, συνδέοντας τα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα.

Η δημοτική Aρχή εκφράζει έντονες ανησυχίες για ζητήματα ασφάλειας και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, ζητώντας πρόσθετες μελέτες επικινδυνότητας και επίσημες εγγυήσεις ότι η συνύπαρξη σιδηροδρομικής λειτουργίας και ενεργειακών υποδομών δεν δημιουργεί κινδύνους για την πόλη.

Παράλληλα, ο Δήμος επιμένει στην υπογειοποίηση τμημάτων της γραμμής εντός του αστικού ιστού, υποστηρίζοντας ότι διαφορετικά η πόλη κινδυνεύει να διχοτομηθεί.


Νομικές κινήσεις και κινητοποιήσεις

Οι αντιδράσεις έχουν πλέον λάβει και δικαστικό χαρακτήρα. Από το 2025 ο Δήμος ξεκίνησε νομικές διαδικασίες, αναθέτοντας μελέτες επικινδυνότητας και αποστέλλοντας εξώδικα για τη διακοπή εργασιών. Στις αρχές του 2026 πραγματοποιήθηκαν έκτακτα δημοτικά συμβούλια και κάλεσμα κατοίκων σε κινητοποιήσεις, με τη δημοτική αρχή να δηλώνει ότι η δικαστική οδός και η κοινωνική πίεση αποτελούν μονόδρομο για να ανατραπεί ο σχεδιασμός και να ματαιωθεί η υλοποίηση του έργου αυτού.

Σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν την εξέλιξη του έργου, οι αντιδράσεις οδήγησαν ήδη σε προσωρινή επιβράδυνση εργασιών, καθώς ο Δήμος αρνήθηκε αρχικά άδειες για τομές οδοστρώματος, παρά το γεγονός ότι οι σχετικές εγκρίσεις δόθηκαν τελικά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Κλείσιμο


Έργο εθνικής σημασίας με αυστηρά ευρωπαϊκά χρονοδιαγράμματα

Παρά όμως τις τοπικές ενστάσεις, το υπουργείο Μεταφορών, ο ΟΣΕ και ο ανάδοχος επιμένουν στην υλοποίηση αυτού του project, καθώς το έργο εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης, κάτι που σημαίνει ότι πιθανές καθυστερήσεις μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση.

Το τεχνικό αντικείμενο περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού: αναβάθμιση επιδομής, ηλεκτροκίνηση, καθώς και εγκατάσταση σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης με ETCS Level 1, μαζί με τα πληροφοριακά συστήματα σταθμών, τηλεπικοινωνίες και Η/Μ εγκαταστάσεις.


Τα οφέλη για τη Δυτική Αττική

Ο Προαστιακός Δυτικής Αττικής θεωρείται κομβικό έργο για την αναβάθμιση της περιοχής. Θα προσφέρει αξιόπιστη εναλλακτική στις οδικές μετακινήσεις και ουσιαστική διασύνδεση της Δυτικής Αττικής με το κεντρικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Παράλληλα, αναμένεται να εξυπηρετήσει χιλιάδες εργαζόμενους σε βιομηχανικές μονάδες και υποδομές logistics του Θριασίου, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων του ΟΣΕ, η ανάπτυξη logistics centers κατά μήκος της γραμμής μπορεί να ενισχυθεί από τη σιδηροδρομική εξυπηρέτηση, μειώνοντας ταυτόχρονα τη διέλευση βαρέων οχημάτων στους οδικούς άξονες. Ενδεικτικά, ένα εμπορευματικό τρένο μπορεί να υποκαθιστά την κυκλοφορία 15–20 βαρέων οχημάτων.


Ανάμεσα στην τοπική αντίδραση και το δημόσιο συμφέρον

Η υπόθεση του Προαστιακού Δυτικής Αττικής εξελίσσεται πλέον σε ανοιχτή αντιπαράθεση μεταξύ της δημοτικής αρχής Ασπροπύργου και της Πολιτείας, με τον Δήμο να θέτει όρους και ενστάσεις που «απειλούν» την ολοκλήρωση του, παρότι το έργο αντιμετωπίζεται ως κρίσιμο για τη βιώσιμη κινητικότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

Με τα δικαστικά μέτωπα ανοιχτά και τα ευρωπαϊκά χρονοδιαγράμματα να πιέζουν, οι επόμενοι μήνες θα κρίνουν εάν το έργο θα προχωρήσει ή αν η σύγκρουση θα οδηγήσει ακόμη και στη ματαίωση μιας επένδυσης με καθοριστικό αναπτυξιακό αποτύπωμα για τη Δυτική Αττική.
