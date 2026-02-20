Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών gov.gr την Κυριακή λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης
Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών gov.gr την Κυριακή λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης

Η αναβάθμιση έχει προγραμματιστεί από 09:00 έως 13:00

Στο πλαίσιο βελτίωσης της απόδοσης και της ασφάλειας των υπηρεσιών προς το κοινό, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) θα προχωρήσει σε αναβάθμιση των υποδομών αυθεντικοποίησης χρηστών.

Η αναβάθμιση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και θα πραγματοποιηθεί από 09:00 έως 13:00.

Κατά το παραπάνω διάστημα δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες οι εξής υπηρεσίες του gov.gr:

- Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (τροποποίηση στοιχείων)

- Συστηθείτε - υπηρεσία KYC για τράπεζες

- myPhoto (πολίτες και φωτογράφοι)

- myInfo - Προσωπικός Αριθμός

- Διασταυρωτικοί Έλεγχοι Οχημάτων

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών».
