Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών gov.gr την Κυριακή λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης

Στο πλαίσιο βελτίωσης της απόδοσης και της ασφάλειας των υπηρεσιών προς το κοινό, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) θα προχωρήσει σε αναβάθμιση των υποδομών αυθεντικοποίησης χρηστών.Η αναβάθμιση έχει προγραμματιστεί για τηνκαι θα πραγματοποιηθεί απόΚατά το παραπάνω διάστημα δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες οι εξής υπηρεσίες του gov.gr:- Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (τροποποίηση στοιχείων)- Συστηθείτε - υπηρεσία KYC για τράπεζες- myPhoto (πολίτες και φωτογράφοι)- myInfo - Προσωπικός Αριθμός- Διασταυρωτικοί Έλεγχοι ΟχημάτωνΌπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών».