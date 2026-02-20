Συνελήφθη 41χρονος στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση ναρκωτικών, βρέθηκε ποσότητα ουσιών στο σπίτι του
ΕΛΛΑΔΑ
ναρκωτικά Θεσσαλονίκη

Συνελήφθη 41χρονος στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση ναρκωτικών, βρέθηκε ποσότητα ουσιών στο σπίτι του

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του

Συνελήφθη 41χρονος στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση ναρκωτικών, βρέθηκε ποσότητα ουσιών στο σπίτι του
Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι (19/2) σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, 41χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο καταπολέμησης της διάδοσης ναρκωτικών και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για διακίνηση ναρκωτικών από τον δράστη στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, χθες πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία ο προαναφερόμενος εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε.

Στην κατοχή του καθώς και σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

- πέντε νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 710,3 γραμμαρίων,
- μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, σε μορφή σοκολάτας, συνολικού βάρους 61,4 γραμμαρίων,
-μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, σε βράχο, βάρους 4,7 γραμμαρίων,
- 270 δισκία MDMA (ECSTASY) ,
- 2 ζυγαριές και
Κλείσιμο
- 1 κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης