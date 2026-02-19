Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης; Η CrediaBank γίνεται συνοδηγός στην επιχειρηματική σου διαδρομή και σε βοηθά να φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου.
Πικραμμένος για Μανιτάκη: Υπήρξε ένας έξοχος συνταγματολόγος, ένας σπουδαίος δάσκαλος και ένας ενεργός πολίτης
Ο πρώην υπηρεσιακός Πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας αποχαιρέτησε τον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου
Ο πρώην υπηρεσιακός Πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Παναγιώτης Πικραμμένος, με αφορμή την απώλεια του καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Αντώνη Μανιτάκη, σε ανακοίνωσή του αναφέρει:
«Ο Αντώνης Μανιτάκης υπήρξε ένας έξοχος συνταγματολόγος, ένας σπουδαίος δάσκαλος και ένας ενεργός πολίτης. Είχε σταθερές απόψεις που δεν δίσταζε με θάρρος να τις μεταβάλλει εφόσον έκρινε ότι δεν ήταν σωστές ή ήταν πλέον παρωχημένες. Ήταν ένας άνθρωπος που συνδύαζε σπάνιο ήθος, ευθύτητα και ευθυκρισία.
Για μένα υπήρξε ένας πολύτιμος συνεργάτης και φίλος. Στην ταραγμένη περίοδο του 2012 ήταν από τους σπάνιους που συγκέντρωνε την εμπιστοσύνη των κομμάτων για τη θέση του υπηρεσιακού υπουργού Εσωτερικών και την διεξαγωγή των εκλογών. Διότι ήταν εκ χαρακτήρος και στάσης ζωής δίκαιος και αμερόληπτος.
Έκτοτε συνδεθήκαμε με στενή φιλία και ήτανε πάντοτε μεγάλη μου χαρά να τον συναντώ και να ανταλλάσσουμε απόψεις.
Τον αποχαιρετώ με αγάπη και απευθύνω στην οικογένειά του τα ολόψυχά μου συλλυπητήρια».
