ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Σκαραμαγκά και κέντρο

Πικραμμένος για Μανιτάκη: Υπήρξε ένας έξοχος συνταγματολόγος, ένας σπουδαίος δάσκαλος και ένας ενεργός πολίτης
ΕΛΛΑΔΑ
Παναγιώτης Πικραμμένος Αντώνης Μανιτάκης

Πικραμμένος για Μανιτάκη: Υπήρξε ένας έξοχος συνταγματολόγος, ένας σπουδαίος δάσκαλος και ένας ενεργός πολίτης

Ο πρώην υπηρεσιακός Πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας αποχαιρέτησε τον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου

Πικραμμένος για Μανιτάκη: Υπήρξε ένας έξοχος συνταγματολόγος, ένας σπουδαίος δάσκαλος και ένας ενεργός πολίτης
Παναγιώτης Τσιμπούκης
Ο πρώην υπηρεσιακός Πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Παναγιώτης Πικραμμένος, με αφορμή την απώλεια του καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Αντώνη Μανιτάκη, σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Ο Αντώνης Μανιτάκης υπήρξε ένας έξοχος συνταγματολόγος, ένας σπουδαίος δάσκαλος και ένας ενεργός πολίτης. Είχε σταθερές απόψεις που δεν δίσταζε με θάρρος να τις μεταβάλλει εφόσον έκρινε ότι δεν ήταν σωστές ή ήταν πλέον παρωχημένες. Ήταν ένας άνθρωπος που συνδύαζε σπάνιο ήθος, ευθύτητα και ευθυκρισία.

Για μένα υπήρξε ένας πολύτιμος συνεργάτης και φίλος. Στην ταραγμένη περίοδο του 2012 ήταν από τους σπάνιους που συγκέντρωνε την εμπιστοσύνη των κομμάτων για τη θέση του υπηρεσιακού υπουργού Εσωτερικών και την διεξαγωγή των εκλογών. Διότι ήταν εκ χαρακτήρος και στάσης ζωής δίκαιος και αμερόληπτος.

Έκτοτε συνδεθήκαμε με στενή φιλία και ήτανε πάντοτε μεγάλη μου χαρά να τον συναντώ και να ανταλλάσσουμε απόψεις.

Τον αποχαιρετώ με αγάπη και απευθύνω στην οικογένειά του τα ολόψυχά μου συλλυπητήρια».
Παναγιώτης Τσιμπούκης

Thema Insights

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης