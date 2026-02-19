Υπουργείο Παιδείας: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών

Πανεπιστημιακή στέγη για τις παραστατικές τέχνες

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε χθες, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, το νομοσχέδιο τουΘρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, σύσταση νέας κατηγορίας θέσεων Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, πλαίσιο λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και Ανώτερων Σχολών Μουσικής Εκπαίδευσης και λοιπές ρυθμίσεις».Πρόκειται για ένα εκτενές θεσμικό πλαίσιο, που συνδυάζει μια ιστορική μεταρρύθμιση στον χώρο των παραστατικών τεχνών με παρεμβάσεις, οι οποίες αφορούν στο σύνολο της δημόσιας εκπαίδευσης: από τις σχολικές βιβλιοθήκες έως τον επαγγελματικό προσανατολισμό και το International Baccalaureate.Κεντρικός άξονας του νομοσχεδίου είναι η ίδρυση τηςενός δημόσιου και αυτοδιοικούμενου ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης ειδικού σκοπού. Με την πρωτοβουλία αυτή επιχειρείται να καλυφθεί ένα διαχρονικό θεσμικό κενό και να υλοποιηθεί μια ρητή πολιτική δέσμευση: η καθιέρωση πανεπιστημιακού επιπέδου σπουδών στις παραστατικές τέχνες, με ενιαίο πλαίσιο, διαφάνεια και σαφή ακαδημαϊκή προοπτική.Η Α.Σ.Π.Τ. φιλοδοξεί να αποτελέσει το κοινό ακαδημαϊκό «σπίτι» πέντε ιστορικών δημόσιων φορέων: του Εθνικό Θέατρο, της Εθνική Λυρική Σκηνή, της Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, του Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και του Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Δεν πρόκειται για μια απλή συγκόλληση δομών, αλλά για ένα εθνικό εγχείρημα με ενιαία ταυτότητα και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, αντάξιο της ιστορίας και της διεθνούς παρουσίας των Ελλήνων δημιουργών.Η νέα Σχολή οργανώνεται με τρόπο που συνδέει την ακαδημαϊκή συγκρότηση με την καλλιτεχνική πράξη. Η εισαγωγή των φοιτητών θα γίνεται μέσω ειδικών εξετάσεων, με δια ζώσης αξιολόγηση δεξιοτήτων, προσαρμοσμένη στη φύση κάθε αντικειμένου. Στη στελέχωση προβλέπεται θεσμική αξιοποίηση καταξιωμένων καλλιτεχνών, με σαφείς και σταθερούς κανόνες, ώστε η ποιότητα των σπουδών να στηρίζεται και στην εμπειρία του πεδίου.Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τους ήδη εγγεγραμμένους σπουδαστές των υφιστάμενων σχολών. Προβλέπεται η δυνατότητα ένταξής τους σε αντίστοιχα προγράμματα της Α.Σ.Π.Τ. έως συγκεκριμένο εξάμηνο και υπό προϋποθέσεις – με βασικότερη την κατοχή απολυτηρίου Λυκείου – διασφαλίζοντας ομαλή και θεσμικά ασφαλή μετάβαση σε πανεπιστημιακό τίτλο. Όσοι δεν επιθυμούν ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης, θα μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο υφιστάμενο πλαίσιο, λαμβάνοντας τίτλο επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.Παράλληλα, τίθεται σαφές χρονοδιάγραμμα σταδιακής παύσης εγγραφών νέων σπουδαστών στις παλαιές σχολές και οριστικής παύσης λειτουργίας τους, ώστε να αποφευχθεί η διαιώνιση ενός διπλού συστήματος.Οι μέχρι σήμερααναδιαμορφώνονται και αποκτούν ενιαία ονομασία, ενώ τα μουσικά ιδρύματα οργανώνονται αντίστοιχα ως Ανώτερες Σχολές Μουσικής Εκπαίδευσης. Οι τίτλοι τους κατατάσσονται ρητά στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, με σαφή αναγνώριση των υφιστάμενων τίτλων ως ισότιμων. Κατοχυρώνεται η χρησιμότητά τους ως τυπικών προσόντων για αντίστοιχες θέσεις, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει ακαδημαϊκή δίοδος προς τα Α.Ε.Ι. μέσω κατάταξης σε προχωρημένο εξάμηνο.Από το τέλος του 2026, η εποπτεία της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στο Υπουργείο Παιδείας.