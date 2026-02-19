Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης; Η CrediaBank γίνεται συνοδηγός στην επιχειρηματική σου διαδρομή και σε βοηθά να φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου.
Ελληνική μελέτη συνδέει την παραπληροφόρηση με τη διστακτικότητα απέναντι στα εμβόλια
Πόσο μας επηρεάζει η διαδικτυακή παραπληροφόρηση; Νέα ελληνική μελέτη τη συνδέει με ανθυγιεινές συμπεριφορές και διστακτικότητα στα εμβόλια
Η παραπληροφόρηση γύρω από θέματα υγείας μπορεί να απογειώθηκε την περίοδο της πανδημίας, τα αποτελέσματά της, όμως, είναι εμφανή ακόμα και σήμερα. Δεν πρόκειται για ένα φαινόμενο χωρίς συνέπειες: τα fake news επηρεάζουν εμπράκτως τις καθημερινές μας επιλογές: από τις αποφάσεις μας για τον εμβολιασμό μέχρι τη διατροφή.
Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας ελληνικής μελέτης που δημοσιεύθηκε στο Healthcare και διερεύνησε τη σχέση ανάμεσα στην ευαισθησία των πολιτών στην online παραπληροφόρηση και τις συμπεριφορές υγείας τους.
Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας ελληνικής μελέτης που δημοσιεύθηκε στο Healthcare και διερεύνησε τη σχέση ανάμεσα στην ευαισθησία των πολιτών στην online παραπληροφόρηση και τις συμπεριφορές υγείας τους.
