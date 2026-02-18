Στο Cantina Magazine που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ, «Η γεύση της νοσταλγίας»

Νούμερο ένα τάση παγκοσμίως λογίζεται η νοσταλγία, που μας γυρίζει πίσω στο πραγματικό φαγητό. Πώς μεταφράζεται όμως αυτό στην καθημερινότητά μας;Ξεφυλλίστε τις σελίδες του τεύχους και ανακαλύψτε:DesignΤο 10ΑΜ Apotheke στον Κεραμεικό επενδύει στην αφηγηματική δύναμη της εικόναςΈρευνα: Οι Έλληνες και ο “ελληνικός” καφέςΣήμερα η χόβολη ξαναγίνεται μόδαΕπιστήμη: Νοσταλγία, η γεύση της επιστροφήςΈρευνα: Ρετρό τάση ή ακραία καινοτομία η νοσταλγία;Βιβλίο: 81 «πιάτα» με ελληνικά προϊόντα, του Ανδρέα ΛαγούΑξίες: Γιατί είναι σημαντικός ο Γιάννης ΚαϋμενάκηςΟ σομελιέ, που έφτιαξε σχολή όχι μόνο με τη θητεία του στο 48, αλλά και με τα wine resto του, Cucina Povera και Paleo.ΣυνέντευξηΘωμάς Μάτσας: Ο σεφ στα Thirio, Strigla, Βουλκανιζατέρ πιστεύει ότι η ελληνική κουζίνα δεν είναι τάση που θα περάσει.ΟμάδαΗ Ταβέρνα των Φίλων στον Κολωνό: Μέσα από τα πιάτα τους η παράδοση γίνεται ομαδική υπόθεση.SocialΟ Κάρολος Μιχαηλίδης, aka The Food Architect, γίνεται viral καθώς “σχεδιάζει” γεύσεις και μαγειρεύει αναμνήσεις.ΡεπορτάζΘύμηση: Η κρεμερία στο Παγκράτι που σερβίρει γλυκά όπως παλιά.Ανατομία: Η ν(ε)οσταλγία είναι παντούΡεπορτάζ24 ώρες στον φούρνο του Bread B.C.Κρασί20 οίνοι από σπάνιες κόκκινες ελληνικές ποικιλίες, καθεμία με μοναδικό χαρακτήρα.Οι συνταγές:Αφιέρωμα στην Καθαρά Δευτέρα-Οι πρωταγωνιστές της Σαρακοστής: τουρσί, ελιές, ταραμάς, χαλβάς μπακάλη, φάβα, οστρακοειδή, θαλασσινά, ταχίνι, όλα μπαίνουν στο νηστίσιμο τραπέζι του CantinaΚαθαρά ΔευτέραΦάβα με ουζάτες, πικάντικες γαρίδες, Σαλάτα πιαζ με μαυρομάτικα φασόλια & ξιδάτο χταπόδι, Σαλάτα με λαχανικά ατμού & τασσιή, Φασόλια φούρνου με καλαμαράκια, Ριγανοκεφτέδες, Μυδομακαρονάδα αχνιστή, Ταραμοσαλάτα με ρεβίθια ατμού, χωρίς γλουτένη, Ψητός χαλβάς με λεμόνι & ινδοκάρυδο, Λαγάνα κλασική, Λαγάνα με χαρουπάλευροΔε κλάσικςΜοιραζόμαστε τις γευστικές μνήμες που μιλούν νοσταλγικά στο συναίσθημά μας.Παστίτσιο, Κεφτέδες, Ντολμαδάκια γιαλαντζί, Κοτόπουλο στη γάστρα με φινόκιο & μαραθόσπορο, Γιουβέτσι αρνί, Λεμονάτο μοσχαράκι με πατάτες τηγανητέςΕπανεφεύρεσηΠιάτα-σύμβολα των 80s και 90s που άφησαν εποχή, εδώ μαγειρεύονται ελαφρώς διαφορετικά, διατηρώντας αναλλοίωτη την αξέχαστη γεύση τους.Σαλάτα του σεφ, αλλά με light sauce, Σουτζουκάκια στο air fryer, Νουά κατσαρόλας με σάλτσα ψητού, Πίτσα ταψιού όπως παλιά, Μοσχαρίσιο σνίτσελ φούρνου με πουρέ, Σουφλέ με ψωμί του τοστ, Κοτόπουλο αλά κρεμ με μανιτάριαΜακαρονάδες των 80sΕίναι πλούσιες στα υλικά αλλά και στις θερμίδες τους, με εκείνη τη γνώριμη υπερβολή σε κάθε μπουκιά που πάντα αναζητάμε.Σπαγγέτι αματριτσιάνα, Πένες με σολομό, βότκα & μπρικ, Σπαγγέτι φούρνου με κιμά & τυριά, Ριγκατόνι τέσσερα τυριά, Ταλιατέλες μπέικον – παρμεζάνα, Τορτελίνια με ζαμπόν, σε ροζ σάλτσαΠίτες στο λεπτόΤις ετοιμάζουμε ως σνακ αλλά στέκονται και ως κυρίως. Τις φτιάχνουμε με υλικά της απλότητας. Ψήνονται γρήγορα και μας θυμίζουν τις γεύσεις που δεν θέλουμε να ξεχνάμε.Χορτοτυρόπιτα με αραβική πίτα στην τοστιέρα, Πλαστός στο τηγάνι με τυρί, σπανάκι & ντομάτα, Πίτα με γιουφκά, μπέικον, τυριά & πάπρικα, Ζαμπονοτυρόπιτα με φύλλο κρούστας στο air fryer, Κρέπες σαν τυρόπιτες, με μέλιΡετρό γλύκαΠοιος μπορεί να ξεχάσει το παγωτό Σικάγο και τις πάστες όπως η σεράνο ή το ποντικάκι; Αυτά και άλλα πολλά vintage γλυκά, που βρίσκουμε ακόμα σε αρκετά ζαχαροπλαστεία, δημιουργούμε με επιτυχία στην δική μας κουζίνα.Παγωτό Σικάγο, Πάστα ποντικάκι, Κοκ, Πάστα Σεράνο, Κουρκουμπίνια, Πάστα αμυγδάλου, Πάστα ΦλώραΑυτή την Κυριακή με το Θέμα.Μην τo χάσετε!