Ελεύθεροι οι 38 συλληφθέντες από την επιχείρηση στο ΑΠΘ, αναβλήθηκε η δίκη στο Αυτόφωρο

Εις βάρος τους η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας σε χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ όσοι εξ αυτών αρνήθηκαν να δακτυλοσκοπηθούν διώκονται επίσης για απείθεια