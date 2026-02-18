Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λόγω θυελλωδών ανέμων
Από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας καταγράφηκαν πτήσεις που είτε δεν προσγειώθηκαν όπως είχε προγραμματιστεί είτε δεν απογειώθηκαν στην ώρα τους
Ισχυροί άνεμοι που πνέουν από χθες στη Θεσσαλονίκη έχουν προκαλέσει αναστάτωση στο πρόγραμμα των πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», με ακυρώσεις και σημαντικές καθυστερήσεις.
Η εικόνα δεν έχει βελτιωθεί και σήμερα, καθώς αρκετές αφίξεις προς Θεσσαλονίκη έχουν ματαιωθεί, ενώ η πλειονότητα των αναχωρήσεων πραγματοποιείται με καθυστέρηση.
Σύμφωνα με το thestival, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» επηρέασε και προγραμματισμένες επισκέψεις, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί και η παρουσία της Δόμνας Μιχαηλίδου στην πόλη.
