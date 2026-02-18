Η φιλοζωία στην εκπαίδευση στο επίκεντρο της συνάντησης Ζαχαράκη - «Νέμεσις»

Εισηγήσεις για κατάργηση σχολικών επισκέψεων σε ζωολογικούς κήπους, ο ορισμός υπεύθυνου φιλοζωικής εκπαίδευσης στα σχολεία, η εισαγωγή vegan επιλογών στα σχολικά γεύματα - Παρεμβάσεις σε ΕΛ.ΑΣ. και ΥΠΕΣ για την προστασία των ζώων

για την ενσωμάτωση της φιλοζωίας στην εκπαίδευση καθώς και για κρίσιμα ζητήματα εφαρμογής της νομοθεσίας προστασίας των ζώων, τόσο στην αστυνόμευση όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση.



Η φιλοζωία ως παιδαγωγικό εργαλείο – Τι συζητήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας Συνάντηση της Ομοσπονδίας με την Υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας σε κλίμα συνεργασίας και γόνιμης ανταλλαγής απόψεων. Η ΝΕΜΕΣΙΣ παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για την ενίσχυση της φιλοζωικής αγωγής στο ελληνικό σχολείο, αναδεικνύοντας τη φιλοζωία όχι ως μεμονωμένη ευαισθησία, αλλά ως βασικό παιδαγωγικό εργαλείο καλλιέργειας ενσυναίσθησης, υπευθυνότητας και πρόληψης της βίας.







-Η διερεύνηση δημιουργίας θεματικής ενότητας ή μαθήματος αγωγής με επίκεντρο τον σεβασμό σε κάθε μορφή ζωής.



-Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα φιλοζωικής αγωγής.







-Η δημιουργία Υπεύθυνου/ης Φιλοζωικής Εκπαίδευσης σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατ’ αντιστοιχία με τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.



Ο αντιεκπαιδευτικός χαρακτήρας της συμμετοχής μαθητών σε προγράμματα με ζώα σε αιχμαλωσία, για τον οποίο κατατέθηκαν και σχετικές μελέτες επιστημονικών φορέων.



Κλείσιμο η ένταξη φιλοζωικών δράσεων σε υφιστάμενα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και οι Δράσεις Ενεργού Πολίτη, ενώ υπήρξε συμφωνία απόψεων για τον χαρακτήρα των σχολικών εκδηλώσεων και την κρεατοφαγία κατά την Τσικνοπέμπτη.



Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, επίσης, στη μείωση του πλαστικού μίας χρήσης στα σχολικά γεύματα μέσω όρων στις συμβάσεις τροφοδοσίας. Στη δυνατότητα καθημερινής φυτικής (vegan) επιλογής στα σχολικά γεύματα, στο πλαίσιο του σεβασμού της ελεύθερης επιλογής μαθητών και εκπαιδευτικών.



Με παραίνεση της Υπουργού, τα ζητήματα αυτά θα τεθούν και στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, με την οποία εκκρεμεί συνάντηση της Ομοσπονδίας σχετικά με την επίμαχη εγκύκλιο για το τάισμα των περιστεριών.



Η κ. Ζαχαράκη άκουσε με προσοχή τις προτάσεις, αναγνωρίζοντας από κοινού με τη ΝΕΜΕΣΙΣ ότι η εκπαίδευση αποτελεί τον πυρήνα κάθε ουσιαστικής κοινωνικής αλλαγής. Με δική της παραίνεση θα ακολουθήσει και διαδικτυακή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ώστε να εξειδικευτούν και να μορφοποιηθούν οι προτάσεις.



Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους της Ομοσπονδίας η Πρόεδρος Νατάσα Μπομπολάκη, ο Αντιπρόεδρος Θανάσης Γούναρης, καθώς και η Πρόεδρος του Hellenic Animal Protection και μέλος της ΝΕΜΕΣΙΣ, Άντρια Παπαδοπούλου.



Παρεμβάσεις στην ΕΛ.ΑΣ. με έμφαση στην αστυνόμευση και την ενσυναίσθηση απέναντι στα ζώα Στο πλαίσιο των θεσμικών παρεμβάσεών της, η ΝΕΜΕΣΙΣ συναντήθηκε στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. με τον Στρατηγό Νικόλαο Σπυριδάκη, Γενικό Συντονιστή Αττικής και Νότιας Ελλάδας. Στη συνάντηση τέθηκαν όλες οι δυσλειτουργίες των Αστυνομικών Τμημάτων, με την Ομοσπονδία να τονίζει ότι η εικόνα επάρκειας που φτάνει στο Αρχηγείο απέχει σημαντικά από την πραγματικότητα της πρώτης γραμμής.



Η ΝΕΜΕΣΙΣ ζήτησε την έκδοση νέας εγκυκλίου αντίστοιχης της ιδιαίτερα επιτυχημένης εγκυκλίου του 2016, ενώ πρότεινε τη συμμετοχή του Στρατηγού σε μεγάλη διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Η Ενσυναίσθηση απέναντι στα Ζώα», με εισηγήτρια τη συγγραφέα και διανοήτρια Παναγιώτα Μπλέτα με τον Στρατηγό να αποδέχεται την πρόταση.



Οι ημερίδες αυτές διοργανώνονται σε συνεργασία με το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης της ΕΛ.ΑΣ. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας παρευρέθηκαν η Πρόεδρος Νατάσα Μπομπολάκη και η δικηγόρος της ΝΕΜΕΣΙΣ, Νίκη Τηλιακού.



Η συνάντηση στο ΥΠΕΣ Κατά τη συνάντηση της Ομοσπονδίας στην Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ζώων του Υπουργείου Εσωτερικών, έγινε αποτίμηση της κατάστασης στην Αλεξάνδρεια, ενώ συζητήθηκε και η επιστολή της ΝΕΜΕΣΙΣ για περίπου 15 δημοτικά κυνοκομεία, που χρήζουν άμεσης παρέμβασης. Ο Ειδικός Γραμματέας ζήτησε πρόσφατο υλικό για κάθε περίπτωση, ωστόσο η Ομοσπονδία επεσήμανε τις αντικειμενικές δυσκολίες συλλογής του, λόγω απαγόρευσης εισόδου εθελοντών και αρμοδιότητας των ελεγκτικών αρχών. Παράλληλα, απευθύνθηκε νέο κάλεσμα σε φιλοζωικούς φορείς και εθελοντές για αποστολή σχετικού υλικού, εφόσον υπάρχει.



Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράστηκε για τη συνεχιζόμενη παραβίαση του άρθρου 23 (χαρακτηριστική η περίπτωση του ταύρου Μυτιλήνης), αλλά και για τη λανθασμένη ερμηνεία του άρθρου 15, το οποίο δεν απαγορεύει τη σίτιση αδέσποτων ζώων σε πυλωτές και κοινόχρηστους χώρους, ούτε απαιτεί ομόφωνη απόφαση ενοίκων, καθώς αφορά αποκλειστικά δεσποζόμενα ζώα.



Ο Ειδικός Γραμματέας ζήτησε επίσης να ενημερώνονται οι πολίτες ότι σε καταγγελίες κακοποίησης ζώων μέσω του 100 ή των Αστυνομικών Τμημάτων, δεν πρέπει να αποχωρούν από το σημείο μέχρι την άφιξη των οργάνων και να αναφέρουν κάθε δυσλειτουργία ή αδράνεια.