Ο Άρειος Πάγος αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη–Αρβελέρ: «Στο πρόσωπό της τιμούμε όλες αυτές τις σπουδαίες Ελληνίδες, που δεν είναι πια μαζί μας»
«Ο Άρειος Πάγος αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη–Αρβελέρ, με σεβασμό και με την αγωνία της πλήρωσης του κενού που αφήνει» αναφέρεται σε ανακοίνωση

Παναγιώτης Τσιμπούκης
«Ο Άρειος Πάγος αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη–Αρβελέρ με σεβασμό και με την αγωνία της πλήρωσης του καινού που αφήνει» επισημαίνει ο σε ανακοίνωση, ο εκπρόσωπος Τύπου του Αρείου Πάγου αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λυμπερόπουλος και προσθέτει ότι «στο πρόσωπο της Ελένης Γλύκατζης–Αρβελέρ ο Άρειος Πάγος τιμά όλες αυτές τις σπουδαίες Ελληνίδες, που δεν είναι πια μαζί μας».

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «η Ελένη Γλύκατζη–Αρβελέρ, ίσως η πιο εμβληματική σύγχρονη διεθνής προσωπικότητα στο χώρο του πνεύματος, αποχαιρετά την Ελλάδα του Βυζαντίου, αφήνοντας το τεράστιο πνευματικό της έργο, την επίδρασή της στα ευρωπαϊκά γράμματα και τη με νόημα αμφισβήτηση, ως παρακαταθήκη σε όλους εκείνους, που επιμένουν να διαλογίζονται στο μέλλον, αναζητώντας ρίζες στο παρελθόν».

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, γυναίκες σπουδαίες με οντότητα και κύρος στο χώρο των επιστημών και του δημόσιου βίου προσέφεραν στον Έλληνα και ευρωπαίο πολίτη τον πλούτο των γνώσεων, του ήθους και της ανεπιτήδευτης απλότητας, που με πολύ κόπο απέκτησαν και γενναιόδωρα μοίραζαν.

Στο πρόσωπο της Ελένης Γλύκατζης–Αρβελέρ, ο Άρειος Πάγος τιμά όλες αυτές τις σπουδαίες Ελληνίδες, που δεν είναι πια μαζί μας.

Η Ελένη Γλύκατζη–Αρβελέρ, ίσως η πιο εμβληματική σύγχρονη διεθνής προσωπικότητα στον χώρο του πνεύματος, αποχαιρετά την Ελλάδα του Βυζαντίου, αφήνοντας το τεράστιο πνευματικό της έργο, την επίδρασή της στα ευρωπαϊκά γράμματα και τη με νόημα αμφισβήτηση, ως παρακαταθήκη σε όλους εκείνους, που επιμένουν να διαλογίζονται για το μέλλον, αναζητώντας ρίζες στο παρελθόν.

Αποχαιρετά και την Ελλάδα του δεύτερου τέταρτου του 21ου αιώνα με τη φράση της «όπου υπάρχει το θέλω υπάρχει και το μπορώ».

Ο Άρειος Πάγος αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη–Αρβελέρ, με σεβασμό και με την αγωνία της πλήρωσης του κενού που αφήνει.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της».
Παναγιώτης Τσιμπούκης
