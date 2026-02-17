Το ταξίδι που θα σου δώσει την ευκαιρία να γνωρίσεις μια χώρα τη στιγμή που αλλάζει, και να ανακαλύψεις έναν προορισμό που μόλις αρχίζει να αποκαλύπτει τους θησαυρούς του.
Κακοκαιρία εξπρές από τα δυτικά: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για πλημμύρες σε 8 περιοχές - Live η εξέλιξη των φαινομένων
Νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Πού αναμένονται χιονοπτώσεις
Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας σήμερα, Τρίτη, με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.
Ανάρτηση με την οποία ζητεί την προσοχή των κατοίκων 8 περιοχών, έκανε το πρωί της Τρίτης ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας.
«Τις επόμενες 24 ώρες συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή λόγω αναμενόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν:
-Υπερχείλιση ρεμάτων και ποταμών
-Τοπικές πλημμύρες
-Κατολισθήσεις
-Καθιζήσεις εδαφών
Ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από προηγούμενες βροχές:
-Δυτική και νότια Πελοπόννησος
-δυτικά Αιτωλοακαρνανίας
-Κεφαλονιά
-Ιθάκη
-Ζάκυνθος
Τις επόμενες 24 ώρες αναμένονται τοπικές θυελλώδεις βορειοδυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι 9-10 μποφόρ που ενδέχεται να προκαλέσουν:
-Πτώσεις δέντρων και κλαδιών
-Ζημιές σε στέγες, τέντες και ελαφριές κατασκευές
-Προβλήματα στις μετακινήσεις
-Διακοπές ρεύματος
Στις παρακάτω περιοχές:
-Ιόνιο και περιοχές που βρέχονται από αυτό
-Νότιο Αιγαίο και περιοχή Θερμαϊκού
-Από αύριο το πρωί και στο κεντρικό Αιγαίο και στην περιοχή της Χαλκιδικής».
Και η Αττική θα βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές όπου θα δεχθούν βροχές.
Σύμφωνα με το meteo, οι πρώτες στάλες βροχής θα ξεκινήσουν προς τις μεσημεριανές ώρες.
Τα φαινόμενα θα ενταθούν, με αποκορύφωμα από τις 2 το μεσημέρι όπου αναμένεται να σημειωθεί καταιγίδα.
Παρακολουθήστε σε ζωντανή σύνδεση την πορεία της κακοκαιρίας και τις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο.
Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα Τρίτη 17-02-2026 ο καιρός στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη
α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα
β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες
γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα
ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.
2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν
α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) την Τρίτη
μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα - βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ
β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο την Τρίτη από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 δυτικοί 9 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από -1 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -1 έως 12-14 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 0 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.
Στο Ιόνιο αναμένονται αρχικά δυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ, με σταδιακή στροφή τους σε βορειοδυτικούς από τις απογευματινές ώρες και εντάσεις έως 7-8 μποφόρ. Στο Αιγαίο αναμένονται αρχικά νοτιοδυτικοί/δυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 7-8 που τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με εντάσεις έως 7-8 μποφόρ.
Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και πρώτες απογευματινές ώρες με βελτίωση αργότερα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες/νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματα έως 6 μποφόρ, ενώ τις βραδινές ώρες αναμένεται στροφή σε δυτικούς ανέμους με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ και στα δυτικά και νότια τμήματα του νομού τοπικά έως 7-8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές με πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες και βελτίωση μετά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, ενώ μετά τις απογευματινές ώρες θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 13 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο, το Αιγαίο και την κεντρική Μακεδονία τοπικά 8 και στα νότια 9 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς, στα δυτικά τους 13 με 14 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, που από το απόγευμα βαθμιαία στα δυτικά και τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και μόνο τις πρωινές ώρες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα είναι νότιοι με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
Live χάρτης δείχνει την πορεία της κακοκαιρίας
Ο καιρός σήμεραΑναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά θα είναι κατά τόπους ισχυρά και αναμένεται να σημειωθούν σημαντικά ύψη βροχής. Οι καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και ανατολικά τμήματα είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά. Τις βραδινές ώρες και πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 18/02 τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά.
Ο καιρός την Τετάρτη 18-02-2026Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Βελτίωση αναμένεται από νωρίς το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στα δυτικά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο, το Αιγαίο και την κεντρική Μακεδονία τοπικά 8 και στα νότια 9 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς, στα δυτικά τους 13 με 14 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.
Ο καιρός την Πέμπτη 19-02-2026Στα δυτικά λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα βορειοδυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που αργά το βράδυ στο ανατολικό Αιγαίο θα αυξηθούν, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Ο καιρός την Παρασκευή 20-02-2026Αρχικά στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαια στα υπόλοιπα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, που από το απόγευμα βαθμιαία στα δυτικά και τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια.
Ο καιρός το Σάββατο 21-02-2026Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης καθώς και στα ορεινά των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και μόνο τις πρωινές ώρες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα είναι νότιοι με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
