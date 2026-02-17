Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Καιρός: Κακοκαιρία 24 ωρών με «Red Code» σε τέσσερις περιφέρειες λόγω κινδύνου πλημμυρών, live η πορεία των φαινομένων
Σε αυξημένη ετοιμότητα Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά και Ήπειρος – Θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ και φόβοι για κατολισθήσεις
Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» έθεσε για σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου, ενόψει της εκδήλωσης ισχυρών βροχοπτώσεων, καταιγίδων και θυελλωδών ανέμων που ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμυρικά και παράκτια φαινόμενα. Η απόφαση ελήφθη μετά την έκδοση Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Τα φαινόμενα ξεκινούν από το βράδυ της Δευτέρας και θα κορυφωθούν την Τρίτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 9 με 10 μποφόρ, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Η κακοκαιρία χαρακτηρίζεται ως «εξπρές», με διάρκεια περίπου 24 ωρών και σταδιακή βελτίωση από την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου. Στην Αττική αναμένονται παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα της Τρίτης.
Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι το διάστημα 16–23 Φεβρουαρίου θα είναι πιο βροχερό από τα κανονικά επίπεδα, με έμφαση στα δυτικά και βορειοδυτικά. Γύρω στις 20–23 Φεβρουαρίου διαφαίνεται οργανωμένο επεισόδιο βροχών και στη συνέχεια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας με χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Για την Αθήνα προβλέπεται κορύφωση φαινομένων γύρω στις 20–21 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια πιο χειμωνιάτικο σκηνικό.
Συνολικά, οι ειδικοί κάνουν λόγο για ένα δυναμικό αλλά τυπικά χειμωνιάτικο δεκαήμερο, με εναλλαγές και χωρίς ακραίες θερμοκρασιακές αποκλίσεις, ενώ από τις 23 Φεβρουαρίου έως τις αρχές Μαρτίου το σκηνικό αναμένεται πιο ήπιο.
Ανησυχία για κορεσμένα εδάφη και κατολισθήσειςΟι μετεωρολόγοι εφιστούν την προσοχή κυρίως στην ποσότητα του νερού που αναμένεται να πέσει σε ήδη κορεσμένα εδάφη. Η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου σημείωσε ότι «ο χειμώνας αυτός είναι ιστορικά βροχερός» και υπογράμμισε πως «το θέμα δεν είναι μόνο μετεωρολογικό, είναι γεωλογικό και υδρολογικό και χρήζει μεγάλης προσοχής διότι ακόμα και μία μέτρια βροχή μπορεί να φέρει κατολίσθηση».
Live χάρτης δείχνει την πορεία της κακοκαιρίας
Βαθύ βαρομετρικό χαμηλό και διαδοχικές διαταραχέςΟ μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας έκανε λόγο για «βαθύ βαρομετρικό χαμηλό από την Αδριατική με κέντρο 990 hPa», το οποίο φέρνει ισχυρή κακοκαιρία με ραγδαιότητες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Ιδιαίτερα αυξημένα ύψη βροχής αναμένονται στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την Αιτωλοακαρνανία, το κεντρικό Ιόνιο, τη νότια Κρήτη, το ανατολικό και βορειοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι στο Ιόνιο και οι νοτιοδυτικοί στο νότιο Αιγαίο θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι της Τετάρτης.
Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥΝέα επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα Τρίτη 17-02-2026 ο καιρός στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη
α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα
β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες
γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα
ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.
2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν
α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) την Τρίτη
μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα - βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ
β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο την Τρίτη από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 δυτικοί 9 μποφόρ.
Ο καιρός σήμεραΑναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά θα είναι κατά τόπους ισχυρά και αναμένεται να σημειωθούν σημαντικά ύψη βροχής. Οι καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και ανατολικά τμήματα είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά. Τις βραδινές ώρες και πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 18/02 τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από -1 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -1 έως 12-14 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 0 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.
Στο Ιόνιο αναμένονται αρχικά δυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ, με σταδιακή στροφή τους σε βορειοδυτικούς από τις απογευματινές ώρες και εντάσεις έως 7-8 μποφόρ. Στο Αιγαίο αναμένονται αρχικά νοτιοδυτικοί/δυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 7-8 που τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με εντάσεις έως 7-8 μποφόρ.
Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και πρώτες απογευματινές ώρες με βελτίωση αργότερα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες/νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματα έως 6 μποφόρ, ενώ τις βραδινές ώρες αναμένεται στροφή σε δυτικούς ανέμους με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ και στα δυτικά και νότια τμήματα του νομού τοπικά έως 7-8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές με πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες και βελτίωση μετά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, ενώ μετά τις απογευματινές ώρες θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 13 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Τετάρτη 18-02-2026Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Βελτίωση αναμένεται από νωρίς το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στα δυτικά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο, το Αιγαίο και την κεντρική Μακεδονία τοπικά 8 και στα νότια 9 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς, στα δυτικά τους 13 με 14 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.
Ο καιρός την Πέμπτη 19-02-2026Στα δυτικά λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα βορειοδυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που αργά το βράδυ στο ανατολικό Αιγαίο θα αυξηθούν, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Ο καιρός την Παρασκευή 20-02-2026Αρχικά στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαια στα υπόλοιπα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, που από το απόγευμα βαθμιαία στα δυτικά και τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια.
Ο καιρός το Σάββατο 21-02-2026Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης καθώς και στα ορεινά των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και μόνο τις πρωινές ώρες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα είναι νότιοι με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
