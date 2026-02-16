Επιχείρηση προληπτικής εκκένωσης σε περιοχές του Ταΰγετου λόγω κατολισθήσεων, φωτογραφίες

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Οι λιγοστοί κάτοικοι, στην πλειοψηφία τους ηλικιωμένοι, ενημερώθηκαν ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν
Eπιχείρηση προληπτικής εκκένωσης των περιοχών στον Ταΰγετο που επλήγησαν από τις κατολισθήσεις και τις καθιζήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στη Μεσσηνία.
Σύμφωνα με το messinialive.gr, την επιχείρηση συντόνισε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Παντελής Δρούγας με τη συνδρομή της Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ενώ συνέδραμε και η Δημοτική Αστυνομία με επικεφαλής τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κώστα Παπαδάκη.
Οι λιγοστοί κάτοικοι, στην πλειοψηφία τους ηλικιωμένοι, ενημερώθηκαν ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν για προληπτικούς λόγους, και εξασφαλίστηκε η δυνατότητα από τον Δήμο Καλαμάτας να διαμείνουν στα «Σπιτάκια» Αλαγονίας, μέχρι νεωτέρας. Να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι είχαν απομακρυνθεί ήδη από χθες από τους συγγενείς τους που μετέφεραν τους δικούς τους ανθρώπους για προσωρινή φιλοξενία στα σπίτια τους.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ήδη το Σαββατοκύριακο έγιναν αυτοψίες από κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου Καλαμάτας, ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση και να καταγραφούν οι ζημιές.
Σύμφωνα με το messinialive.gr, την επιχείρηση συντόνισε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Παντελής Δρούγας με τη συνδρομή της Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ενώ συνέδραμε και η Δημοτική Αστυνομία με επικεφαλής τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κώστα Παπαδάκη.
Οι λιγοστοί κάτοικοι, στην πλειοψηφία τους ηλικιωμένοι, ενημερώθηκαν ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν για προληπτικούς λόγους, και εξασφαλίστηκε η δυνατότητα από τον Δήμο Καλαμάτας να διαμείνουν στα «Σπιτάκια» Αλαγονίας, μέχρι νεωτέρας. Να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι είχαν απομακρυνθεί ήδη από χθες από τους συγγενείς τους που μετέφεραν τους δικούς τους ανθρώπους για προσωρινή φιλοξενία στα σπίτια τους.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ήδη το Σαββατοκύριακο έγιναν αυτοψίες από κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου Καλαμάτας, ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση και να καταγραφούν οι ζημιές.
Το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη καθώς το έδαφος έχει κορεστεί από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται και πάλι νέες βροχοπτώσεις στην περιοχή, με την Περιφέρεια να βρίσκεται σε Red Code από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
