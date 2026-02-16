Τεράστιο δέντρο έπεσε σε λαϊκή στον Πειραιά, από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα: Δείτε φωτογραφία
Πειραιάς Λαϊκή αγορά Πτώση δέντρου

Τεράστιο δέντρο έπεσε σε λαϊκή στον Πειραιά, από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα: Δείτε φωτογραφία

Το δέντρο έπεσε από άγνωστη προς το παρόν αιτία με αυτόπτες μάρτυρες να λένε ότι από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα

Τεράστιο δέντρο έπεσε σε λαϊκή στον Πειραιά, από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα: Δείτε φωτογραφία
Πανικός προκλήθηκε σήμερα το μεσημέρι σε λαϊκή αγορά του Πειραιά μετά από ξαφνική πτώση πελώριου δέντρου

Σε αποκλειστικές φωτογραφίες που εξασφάλισε το Piraeus Press, φαίνεται ένα τεράστιο δέντρο είναι «ξαπλωμένο» στο οδόστρωμα και οι περαστικοί αποσβολωμένοι να αναλογίζονται τι θα είχε συμβεί εάν περνούσαν από το σημείο λίγα δευτερόλεπτα πριν.

Τεράστιο δέντρο έπεσε σε λαϊκή στον Πειραιά, από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα: Δείτε φωτογραφία


Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το περιστατικό συνέβη κοντά στις 3:30 το μεσημέρι στην οδό Ζαΐμη στο Νέο Φάληρο, παράλληλη οδό με τις γραμμές του Ηλεκτρικού, όπου διεξάγεται η λαϊκή κάθε Δευτέρα.

Οι επαγγελματίες της λαϊκής και οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για θαύμα, μιας και δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.
