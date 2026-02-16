Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Τεράστιο δέντρο έπεσε σε λαϊκή στον Πειραιά, από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα: Δείτε φωτογραφία
Το δέντρο έπεσε από άγνωστη προς το παρόν αιτία με αυτόπτες μάρτυρες να λένε ότι από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα
Πανικός προκλήθηκε σήμερα το μεσημέρι σε λαϊκή αγορά του Πειραιά μετά από ξαφνική πτώση πελώριου δέντρου
Σε αποκλειστικές φωτογραφίες που εξασφάλισε το Piraeus Press, φαίνεται ένα τεράστιο δέντρο είναι «ξαπλωμένο» στο οδόστρωμα και οι περαστικοί αποσβολωμένοι να αναλογίζονται τι θα είχε συμβεί εάν περνούσαν από το σημείο λίγα δευτερόλεπτα πριν.
Οι επαγγελματίες της λαϊκής και οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για θαύμα, μιας και δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.
Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμόςΣύμφωνα με το ρεπορτάζ, το περιστατικό συνέβη κοντά στις 3:30 το μεσημέρι στην οδό Ζαΐμη στο Νέο Φάληρο, παράλληλη οδό με τις γραμμές του Ηλεκτρικού, όπου διεξάγεται η λαϊκή κάθε Δευτέρα.
