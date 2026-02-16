Στη φυλακή οκτώ για διαρρήξεις και κλοπές στη Βόρεια Ελλάδα, η λεία τους ξεπερνούσε τα 400.000 ευρώ

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή και μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν οι οκτώ κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι ενώ τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους





Πρόκειται για 12 άτομα, ηλικίας από 21 έως 65 ετών, τα οποία συνελήφθησαν την περασμένη Τετάρτη, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια και στη Βέροια Ημαθίας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή και μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν οι οκτώ κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Οι υπόλοιποι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.







Τα μέλη της οργάνωσης κατηγορούνται για σωρεία αξιόποινων πράξεων και συγκεκριμένα: 20 διαρρήξεις οικιών, 29 διαρρήξεις οχημάτων, επτά κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης και του εναγκαλισμού, μία κλοπή χρημάτων από όχημα, μία κλοπή οχήματος, τρεις κλοπές κρατικών πινακίδων, δύο πλαστογραφίες πινακίδων και τρεις περιπτώσεις απείθειας.



Οι περιοχές που «χτυπούσαν» ήταν του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της







Ο τρόπος δράσης Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν χωριστεί σε τρεις υποομάδες που είχαν συγκεκριμένο τρόπο δράσης, ενώ χαρακτηριστικά είναι και τα βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το protothema.gr.



Η πρώτη ομάδα, ήταν επιφορτισμένη με την τέλεση διαρρήξεων οικιών, κλοπών οχημάτων και κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας, καθώς και κλοπή χρηματικών ποσών. Ως προς τη μεθοδολογία δράσης των μελών της:



Κλείσιμο



• Επίσης, μετέβαιναν σε τραπεζικά υποκαταστήματα, για τον εντοπισμό και την επιτήρηση ατόμων που πραγματοποίησαν αναλήψεις χρηματικών ποσών, ενώ στη συνέχεια προκαλούσαν φθορές στα ελαστικά των οχημάτων τους, με σκοπό την εξασφάλιση των συνθηκών της αφαίρεσης του (οχήματος) και της μετέπειτα έρευνας για τον εντοπισμό του χρηματικού ποσού.



• Χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα, που μίσθωναν από εταιρείες ενοικίασης και μίσθωσης αυτοκινήτων και στα οποία τοποθετούσαν πινακίδες κυκλοφορίας, που ήταν προϊόντα κλοπής ή πλαστογραφίας.



• Λάμβαναν διάφορα μέτρα αντιπαρακολούθησης κατά τις κινήσεις τους, ενώ προμηθεύονταν και χρησιμοποιούσαν διαρρηκτικά εργαλεία, όπως κατσαβίδια, σφυριά, κ.λπ.



Στη φυλακή οδηγούνται τα 8 από τα 12 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που, μέσα σε διάστημα τριών μηνών, πραγματοποίησε πάνω από 60 διαρρήξεις και κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης σε διάφορες περιοχές της χώρας, αποκομίζοντας λεία που υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.Πρόκειται για 12 άτομα, ηλικίας από 21 έως 65 ετών, τα οποία συνελήφθησαν την περασμένη Τετάρτη, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια και στη Βέροια Ημαθίας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή και μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν οι οκτώ κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Οι υπόλοιποι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.Άπαντες διώκονται, μεταξύ άλλων, για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές και πλαστογραφία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τρία άτομα.Τα μέλη της οργάνωσης κατηγορούνται για σωρεία αξιόποινων πράξεων και συγκεκριμένα: 20 διαρρήξεις οικιών, 29 διαρρήξεις οχημάτων, επτά κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης και του εναγκαλισμού, μία κλοπή χρημάτων από όχημα, μία κλοπή οχήματος, τρεις κλοπές κρατικών πινακίδων, δύο πλαστογραφίες πινακίδων και τρεις περιπτώσεις απείθειας.Οι περιοχές που «χτυπούσαν» ήταν του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα σε εκείνες της Θέρμης, Πανοράματος, Πυλαίας, Ευόσμου, Ευκαρπίας, Ωραιοκάστρου, Δέλτα και Χαλάστρας, αλλά και σε έτερες περιοχές της νοτίου, κεντρικής και βορείου Ελλάδος, όπως εκείνες της Πέλλας, της Ημαθίας, της Πιερίας, της Λάρισας, της Βοιωτίας, των Τρικάλων, των Γρεβενών, του Πειραιά, της Σαρωνίδας, της Αναβύσσου και των Αχαρνών Αττικής.Από την εγκληματική τους δράση αποκόμισαν τουλάχιστον 167.935 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 244.160 ευρώ, με τη συνολική λεία να ανέρχεται στις 412.095 ευρώ.Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν χωριστεί σε τρεις υποομάδες που είχαν συγκεκριμένο τρόπο δράσης, ενώ χαρακτηριστικά είναι και τα βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το protothema.gr.Η πρώτη ομάδα, ήταν επιφορτισμένη με την τέλεση διαρρήξεων οικιών, κλοπών οχημάτων και κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας, καθώς και κλοπή χρηματικών ποσών. Ως προς τη μεθοδολογία δράσης των μελών της:• Μετέβαιναν με μισθωμένο επιβατικό αυτοκίνητο σε οικίες διάφορων οικισμών και αφού παραβίαζαν παράθυρα και μπαλκονόπορτες, αφαιρούσαν από το εσωτερικό τους χρηματικά ποσά, αντικείμενα και τιμαλφή – χρυσαφικά μεγάλης χρηματικής αξίας.• Επίσης, μετέβαιναν σε τραπεζικά υποκαταστήματα, για τον εντοπισμό και την επιτήρηση ατόμων που πραγματοποίησαν αναλήψεις χρηματικών ποσών, ενώ στη συνέχεια προκαλούσαν φθορές στα ελαστικά των οχημάτων τους, με σκοπό την εξασφάλιση των συνθηκών της αφαίρεσης του (οχήματος) και της μετέπειτα έρευνας για τον εντοπισμό του χρηματικού ποσού.• Χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα, που μίσθωναν από εταιρείες ενοικίασης και μίσθωσης αυτοκινήτων και στα οποία τοποθετούσαν πινακίδες κυκλοφορίας, που ήταν προϊόντα κλοπής ή πλαστογραφίας.• Λάμβαναν διάφορα μέτρα αντιπαρακολούθησης κατά τις κινήσεις τους, ενώ προμηθεύονταν και χρησιμοποιούσαν διαρρηκτικά εργαλεία, όπως κατσαβίδια, σφυριά, κ.λπ.

Η δεύτερη ομάδα, ήταν επιφορτισμένη με τη μίσθωση, παραλαβή και παράδοση «επιχειρησιακών» αυτοκινήτων στα μέλη της πρώτης, καθώς και την τέλεση διαρρήξεων οχημάτων και κλοπών με την μέθοδο της απασχόλησης και του εναγκαλισμού ατόμων. Η μεθοδολογία δράσης της ομάδας έχει ως εξής:



• Εντόπιζαν οχήματα, που ήταν σταθμευμένα σε υπαίθριους χώρους στάθμευσης και τα διερρήγνυαν, είτε μέσω της παραβίασης με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων των κλειδαριών των θυρών τους, είτε μέσω της θραύσης των κρυστάλλων των θυρών τους, με σκοπό την αφαίρεση από το εσωτερικό τους χρηματικών ποσών και αντικειμένων.



• Εντόπιζαν ηλικιωμένα άτομα, που βρίσκονταν εντός ή πλησίον των οικιών τους, ή κινούνταν πεζά, και τα προσέγγιζαν με το πρόσχημα γνωριμίας τους ή αναζήτησης πληροφοριών. Στη συνέχεια, αφαιρούσαν από την κατοχή τους και το εσωτερικό των οικιών τους χρηματικά ποσά και χρυσαφικά, με τη μέθοδο της απασχόλησης τους ή του εναγκαλισμού τους.



• Παρέμεναν εντός χώρων στάθμευσης εμπορικών κέντρων και καταστημάτων, αφαιρούσαν από το εσωτερικό των σταθμευμένων οχημάτων αντικείμενα αξίας και τραπεζικές κάρτες, ενώ στη συνέχεια με τη χρήση των καρτών αυτών, πραγματοποιούσαν αγορές από το καταστήματα.



Τα μέλη της τρίτης ομάδας, ήταν επιφορτισμένα, κατά περίπτωση, με την ανάπτυξη επικοινωνίας με τους εκπροσώπους των εταιρειών ενοικίασης και με την μίσθωση των αυτοκινήτων που θα παραλάμβαναν τα λοιπά μέλη της οργάνωσης.



Σημειώνεται ότι, μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία του 45χρονου, για την μίσθωση -επ’ ονόματι του-, μερικών από τα «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα, χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του.



Οι διαρρήξεις με τη μεγάλη… μπάζα φυλακηΑνάμεσα στις εισβολές σε οικίες ξεχωρίζουν περιπτώσεις όπου οι δράστες απέσπασαν μεγάλα ποσά και κοσμήματα αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ.



Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Δεκεμβρίου του 2025, όταν πέντε από τους δράστες εισέβαλαν από πλαϊνό παράθυρο σε μονοκατοικία στην περιοχή της Πέλλας. Αφού ερεύνησαν όλους τους χώρους, αφαίρεσαν 20 χρυσές λίρες Αγγλίας (αξίας περίπου 16.000 ευρώ), 80.000 ευρώ σε μετρητά και πλήθος κοσμημάτων. Σύμφωνα με την παθούσα, η αξία των τιμαλφών ανέρχεται στις 25.000 ευρώ, με τη συνολική ζημία να φτάνει τις 121.000 ευρώ.



Σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα, τέσσερα μέλη της οργάνωσης «χτύπησαν» στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Αφού αναρριχήθηκαν από χτιστή ψησταριά στην πίσω πλευρά μονοκατοικίας, διέρρηξαν την μπαλκονόπορτα του πρώτου ορόφου που οδηγούσε στο υπνοδωμάτιο. Από εκεί αφαίρεσαν 100 χρυσές λίρες Αγγλίας (αξίας 85.000 ευρώ), 5.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας 130.000 ευρώ.



Ακόμη και στις περιπτώσεις που οι δράστες δεν έβρισκαν μεγάλα ποσά, δεν πτοούνταν. Αφαιρούσαν από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και επώνυμες τσάντες μέχρι... μια διακοσμητική χελώνα αξίας 800 ευρώ και έναν αφυγραντήρα.