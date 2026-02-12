Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που έκανε διαρρήξεις και κλοπές στη Βόρεια Ελλάδα, η λεία ξεπερνούσε τα 400.000 ευρώ

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τετάρτης κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης σε Αλεξάνδρεια και Βέροια Ημαθίας, με τη συμμετοχή 120 αστυνομικών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, εκτός από τους 12 συλληφθέντες, και επιπλέον άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν –μεταξύ άλλων– μεγάλα χρηματικά ποσά και πλήθος τιμαλφών, τα οποία αποτελούν μέρος των κλοπιμαίων.