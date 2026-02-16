Ελεύθεροι υπό όρους οι τρεις κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό αρχιτεκτονικού γραφείου στα Χανιά
Ελεύθεροι υπό όρους οι τρεις κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό αρχιτεκτονικού γραφείου στα Χανιά
Ο 77χρονος «εγκέφαλος» της υπόθεσης, φαίνεται πως έχει διαφύγει στη Ρωσία
Μετά την παραμονή τους σε κατ’ οίκον περιορισμό από την Τετάρτη (11/2), οι τρεις που κατηγορούνται ως οι αυτουργοί του εμπρησμού επιχείρησης στην Αλμυρίδα Χανίων τον προηγούμενο μήνα, τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους εμφάνισής τους σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευσης εξόδου από την χώρα.
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο νεαροί από την Θεσσαλονίκη και ο ένας Χανιώτης την Τετάρτη οδηγήθηκαν για να απολογηθούν στην ανακρίτρια. Μετά από ένα 12ωρο προέκυψε διαφωνία μεταξύ Εισαγγελέα και Ανακρίτριας για το εάν και ποιοι θα κριθούν ως προσωρινά κρατούμενοι.
Έτσι, την τύχη τους αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών το οποίο τους άφησε ελεύθερους μέχρι την διεξαγωγή της δίκης καθώς έκρινε ότι δεν «στηρίζεται» το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης και καθώς η ενδεχόμενη ποινή - εφόσον καταδικαστούν - δεν θα είναι άνω των 10 ετών, δεν μπορεί να κριθούν ως προσωρινά κρατούμενοι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, κίνητρο του εμπρησμού ήταν ο χωρισμός ενός Ρώσου με την επί 30 χρόνια σύντροφό του και οι μεταξύ τους οικονομικές διαφορές. Ο 77χρονος, ηθικός αυτουργός του εμπρησμού, φέρεται να εντόπισε και στρατολόγησε δύο άνδρες από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι όπως δείχνουν τα στοιχεία, εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα.
Οι δύο νεαροί άνδρες, μετέβησαν στα Χανιά δύο ημέρες πριν τον εμπρησμό της επιχείρησης και παρελήφθησαν από έναν 25χρονο, κάτοικο Χανίων, ο οποίος τους μετέφερε στο αρχιτεκτονικό γραφείο, όπου θα έβαζαν τη φωτιά.
Τα ξημερώματα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, οι δράστες πραγματοποίησαν την εμπρηστική επίθεση και στη συνέχεια διέφυγαν πίσω στη Θεσσαλονίκη.
Ο 77χρονος «εγκέφαλος» της υπόθεσης, φαίνεται πως έχει διαφύγει στη Ρωσία.
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο νεαροί από την Θεσσαλονίκη και ο ένας Χανιώτης την Τετάρτη οδηγήθηκαν για να απολογηθούν στην ανακρίτρια. Μετά από ένα 12ωρο προέκυψε διαφωνία μεταξύ Εισαγγελέα και Ανακρίτριας για το εάν και ποιοι θα κριθούν ως προσωρινά κρατούμενοι.
Έτσι, την τύχη τους αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών το οποίο τους άφησε ελεύθερους μέχρι την διεξαγωγή της δίκης καθώς έκρινε ότι δεν «στηρίζεται» το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης και καθώς η ενδεχόμενη ποινή - εφόσον καταδικαστούν - δεν θα είναι άνω των 10 ετών, δεν μπορεί να κριθούν ως προσωρινά κρατούμενοι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, κίνητρο του εμπρησμού ήταν ο χωρισμός ενός Ρώσου με την επί 30 χρόνια σύντροφό του και οι μεταξύ τους οικονομικές διαφορές. Ο 77χρονος, ηθικός αυτουργός του εμπρησμού, φέρεται να εντόπισε και στρατολόγησε δύο άνδρες από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι όπως δείχνουν τα στοιχεία, εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα.
Ο τρόπος δράσης της ομάδας
Οι δύο νεαροί άνδρες, μετέβησαν στα Χανιά δύο ημέρες πριν τον εμπρησμό της επιχείρησης και παρελήφθησαν από έναν 25χρονο, κάτοικο Χανίων, ο οποίος τους μετέφερε στο αρχιτεκτονικό γραφείο, όπου θα έβαζαν τη φωτιά.
Τα ξημερώματα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, οι δράστες πραγματοποίησαν την εμπρηστική επίθεση και στη συνέχεια διέφυγαν πίσω στη Θεσσαλονίκη.
Ο 77χρονος «εγκέφαλος» της υπόθεσης, φαίνεται πως έχει διαφύγει στη Ρωσία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα