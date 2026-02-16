Βροχές στην Αττική, νέα επιδείνωση από αύριο, σε «Red Code» Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρος

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Η ΕΜΥ εξέδωσε νωρίτερα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αύριο Τρίτη -
Σε κλοιό βροχοπτώσεων άρχισε να μπαίνει η Αττική λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι της Δευτέρας, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται σταδιακά σε μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, βροχές εκδηλώνονται σε αρκετές γειτονιές, ενώ η ένταση των φαινομένων ποικίλλει ανά περιοχή.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο καιρού βάσει του οποίου, από αύριο Τρίτη αναμένεται νέα επιδείνωση στη χώρα με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από σήμερα το απόγευμα σε Λέσβο και Χίο.
Πιο συγκεκριμένα:
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη
α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα
β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες
γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα
Έντονα φαινόμενα στα δυτικά και τα βόρειαΑυτή την ώρα, ισχυρή βροχόπτωση καταγράφεται στον Κορυδαλλό, τον Άνω Κορυδαλλό και το Χαϊδάρι. Παράλληλα, βροχή σημειώνεται στη Μαλακάσα, την Κάντζα και τον Λόφο Χαϊδαρίου, ενώ ασθενέστερα φαινόμενα ή ψιχάλες εκδηλώνονται στη Νίκαια, τον Πειραιά (Παιδαγωγική και Λιμάνι), τη Δροσιά, την Καλλιθέα, το Ζεφύρι, την Παλλήνη και το Γκάζι.
Βροχή και στο κέντρο της ΑθήναςΕκτός από τις περιοχές που καταγράφονται στο δίκτυο των σταθμών, η βροχή έχει ξεκινήσει και στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και στην Καισαριανή, τον Βύρωνα και την Εκάλη. Τα φαινόμενα φαίνεται να έχουν γενικευμένο χαρακτήρα, επηρεάζοντας τόσο τα βόρεια όσο και τα ανατολικά προάστια της πρωτεύουσας.
ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.
Σε «Red Code» Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρος
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε από την ΕΜΥ, θέτει σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», αύριο Τρίτη 17.02.2026, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Περιφέρεια Ηπείρου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και παράκτιων πλημμυρών λόγω των θυελλωδών ανέμων.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).
Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουνα. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα – βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ
