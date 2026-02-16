Βροχές στην Αττική, νέα επιδείνωση από αύριο, σε «Red Code» Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρος

Η ΕΜΥ εξέδωσε νωρίτερα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αύριο Τρίτη -

Σε κλοιό βροχοπτώσεων άρχισε να μπαίνει η Αττική λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι της Δευτέρας, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται σταδιακά σε μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου.Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, βροχές εκδηλώνονται σε αρκετές γειτονιές, ενώ η ένταση των φαινομένων ποικίλλει ανά περιοχή.​Αυτή την ώρα, ισχυρή βροχόπτωση καταγράφεται στον Κορυδαλλό, τον Άνω Κορυδαλλό και το Χαϊδάρι. Παράλληλα, βροχή σημειώνεται στη Μαλακάσα, την Κάντζα και τον Λόφο Χαϊδαρίου, ενώ ασθενέστερα φαινόμενα ή ψιχάλες εκδηλώνονται στη Νίκαια, τον Πειραιά (Παιδαγωγική και Λιμάνι), τη Δροσιά, την Καλλιθέα, το Ζεφύρι, την Παλλήνη και το Γκάζι.​Εκτός από τις περιοχές που καταγράφονται στο δίκτυο των σταθμών, η βροχή έχει ξεκινήσει και στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και στην Καισαριανή, τον Βύρωνα και την Εκάλη. Τα φαινόμενα φαίνεται να έχουν γενικευμένο χαρακτήρα, επηρεάζοντας τόσο τα βόρεια όσο και τα ανατολικά προάστια της πρωτεύουσας.Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο καιρού βάσει του οποίου, από αύριο Τρίτη αναμένεται νέα επιδείνωση στη χώρα με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από σήμερα το απόγευμαΠιο συγκεκριμένα:α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμαβ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρεςγ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα – βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ



β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο την Τρίτη από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 δυτικοί 9 μποφόρ.



Σε «Red Code» Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρος

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε από την ΕΜΥ, θέτει σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», αύριο Τρίτη 17.02.2026, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Περιφέρεια Ηπείρου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και παράκτιων πλημμυρών λόγω των θυελλωδών ανέμων.



Στο πλαίσιο των ανωτέρω οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).