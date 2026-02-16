Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Ασθενής επιτέθηκε σε νοσηλεύτρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, τι καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων
Το περιστατικό έλαβε χώρα στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού - «Μηδενική ανοχή στη βία», τονίζει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Ένα σοβαρό περιστατικό βίας σε βάρος υγειονομικού προσωπικού έρχεται να αναδείξει, για ακόμη μία φορά, τις προκλήσεις και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, και συγκεκριμένα στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, σημειώθηκε επίθεση εναντίον νοσηλεύτριας κατά την άσκηση των καθηκόντων της, προκαλώντας έντονη ανησυχία και καταδίκη από το Σωματείο Εργαζομένων.
Συγκεκριμένα, γυναίκα αιμοκαθαρόμενη ασθενής προέβη σε απρόκλητη λεκτική επίθεση με βαρείς χαρακτηρισμούς και υβριστικές εκφράσεις, ενώ προχώρησε και σε σωματική βία εις βάρος της συναδέλφου. Η νοσηλεύτρια, παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης, επέδειξε υψηλό αίσθημα ευθύνης, ψυχραιμία και απόλυτο επαγγελματισμό, χωρίς να ανταποδώσει.
Το περιστατικό αυτό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το ΠΓΝΛ δέχεται συγχαρητήρια για την πρωτιά του σε επισκεψιμότητα και εξυπηρέτηση ασθενών και εξεταζομένων, επίτευγμα που οφείλεται αποκλειστικά στην υπεράνθρωπη προσπάθεια των εργαζομένων, παρά τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού και την καθημερινή εργασιακή πίεση.
Οι εργαζόμενοι στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και συνολικά στο Νοσοκομείο προσφέρουν καθημερινά φροντίδα υψηλού επιπέδου με επαγγελματισμό, αυταπάρνηση και ανθρωπιά, αντιμετωπίζοντας τους ασθενείς ως μέλη της ευρύτερης οικογένειάς μας, με σεβασμό, κατανόηση και αίσθημα ευθύνης απέναντι στις ανάγκες και την αξιοπρέπειά τους.
Η βία – λεκτική ή σωματική – δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή. Η ανοχή στη βία υπονομεύει την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και τη λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας.
Το Σωματείο μας εκφράζει την πλήρη και αμέριστη στήριξή στη συνάδελφο μας. Δηλώνει ότι θα προβεί σε κάθε νόμιμη και θεσμική ενέργεια για την προστασία των εργαζομένων. Καλεί τη Διοίκηση να λάβει άμεσα ουσιαστικά μέτρα προστασίας του προσωπικού. Η ενίσχυση με επαρκές προσωπικό αποτελεί βασική προϋπόθεση για ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.
Η αξιοπρέπεια και η ασφάλεια των εργαζομένων δεν είναι διαπραγματεύσιμες. ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΒΙΑ».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:«Το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας καταδικάζει απερίφραστα το σοβαρό περιστατικό φραστικής επίθεσης και χειροδικίας που σημειώθηκε την Παρασκευή 13/02/2023 στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, εις βάρος συναδέλφου νοσηλεύτριας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της.
