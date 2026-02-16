Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Συμμορία έκλεβε φιάλες ποτών από μάρκετ και τις... μεταπωλούσε μέσα από «συνεργαζόμενες» κάβες, δείτε βίντεο
Αρχηγός της οργάνωσης ήταν 47χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε συντονιστικό και επιχειρησιακό ρόλο
Έκαναν επιδρομή σε καταστήματα μάρκετ, έκλεβαν κυρίως φιάλες αλκοολούχων ποτών και στη συνέχεια τις «ξανάριχναν» στην αγορά μέσα από κάβες της οργάνωσης.
Ο λόγος για τα μέλη συμμορίας που, όπως προέκυψε από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, διέπρατταν κλοπές προϊόντων κατ’ εξακολούθηση και ληστείες σε καταστήματα στην Αττική.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι προέβαιναν σε κλοπές κυρίως οινοπνευματωδών ποτών, αποκλειστικά από καταστήματα της ίδιας εταιρείας σε διάφορες περιοχές της Αττικής.
Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις προκειμένου να διατηρήσουν τα κλοπιμαία, ασκούσαν σωματική βία ή προέβαιναν σε απειλές κατά των υπαλλήλων.
Συγκεκριμένα, αρχηγός της οργάνωσης ήταν 47χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε συντονιστικό και επιχειρησιακό ρόλο ενώ έδινε εντολές στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης και ήταν υπεύθυνος για την πλήρη λειτουργία της οργάνωσης.
Τα «επιχειρησιακά» μέλη της οργάνωσης αποτελούσαν επτά μέλη, τα οποία κατ’ εντολή του αρχηγού της οργάνωσης, προέβαιναν στην εκ περιτροπής εναλλαγή ρόλων ως οδηγοί των «επιχειρησιακών» οχημάτων, «τσιλιαδόροι» και ως οι δράστες που προέβαιναν στην αφαίρεση των προϊόντων από τα καταστήματα.
Ακόμα, 58χρονος συλληφθείς εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας καταστήματος της εν λόγω εταιρείας στην περιοχή των Μελισσίων παρέχοντας πληροφορίες στον αρχηγό της οργάνωσης σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και φύλαξης των καταστημάτων, παρέχοντας άμεση βοήθεια στην αποτροπή του εντοπισμού των μελών της οργάνωσης από τις Αρχές.
Τέλος, δύο από τα μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 67 και 66 ετών, ήταν ιδιοκτήτες καταστημάτων πώλησης αλκοολούχων ποτών (κάβες ποτών), οι οποίοι παραλάμβαναν τα κλοπιμαία και στη συνέχεια τα διέθεταν προς πώληση νομιμοποιώντας με τον τρόπο αυτό τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητα τους.
Σε έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 120 φιάλες οινοπνευματωδών ποτών, πιστόλι-ρέπλικα, επαναληπτική καραμπίνα μαζί με τρία κουτιά φυσιγγίων, δύο μαχαίρια, δύο περούκες, το χρηματικό ποσό των 6.930 ευρώ, 11 κινητά τηλέφωνα και πλήθος προϊόντων.
Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν και τέσσερα «επιχειρησιακά» οχήματα της οργάνωσης.
Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 66 περιπτώσεις κλοπών προϊόντων και τέσσερις περιπτώσεις ληστειών με το συνολικό οικονομικό όφελος της οργάνωσης να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 70.000 ευρώ.
