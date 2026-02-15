ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία σε λεωφόρο Αθηνών και άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Κακοκαιρία: Αποκαθίστανται σταδιακά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι
ΕΛΛΑΔΑ
Κακοκαιρία Ακτοπλοϊκά δρομολόγια Άνεμοι

Κακοκαιρία: Αποκαθίστανται σταδιακά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι

Ισχυροί άνεμοι έως 9 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο - Απαγορευτικά σε Λαύριο και Αλεξανδρούπολη

Κακοκαιρία: Αποκαθίστανται σταδιακά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι
Παρά τη σταδιακή επανεκκίνηση ορισμένων ακτοπλοϊκών δρομολογίων από το απόγευμα σε επιλεγμένα λιμάνια της χώρας, η εικόνα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες παραμένει εύθραυστη, καθώς ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να πλήττουν πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, στις 17:00 απέπλευσε το Blue Star Chios από τον Πειραιά με προορισμούς Ανάφη, Ηράκλειο, Σητεία, Κάσο, Κάρπαθο, Διαφάνι, Χάλκη και Ρόδο. Μισή ώρα αργότερα αναχώρησε το Blue Star Naxos για Σύρο, Πάρο, Νάξο, Ηρακλειά, Σχοινούσα και Κατάπολα, ενώ στις 18:00 απέπλευσε το Blue Star Paros για Σύρο, Μύκονο, Εύδηλο, Φούρνους, Καρλόβασι, Βαθύ, Χίο, Μυτιλήνη, Λήμνο και Θεσσαλονίκη.

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό Διαγόρας, με προορισμό Χίο και Μυτιλήνη, παραμένει δεμένο στον Πειραιά, με το ενδεχόμενο αναχώρησης να εξετάζεται αργότερα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Κανονικά αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια προς Ηράκλειο και Χανιά.

Για τον Αργοσαρωνικό, τα δρομολόγια εκτελούνται αποκλειστικά με πλοία συμβατικού τύπου. Από το λιμάνι της Ραφήνας τα πλοία κινούνται μόνο έως Μαρμάρι, ενώ σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από το Λαύριο. Κλειστή παραμένει και η γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη.

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα, οι άνεμοι στα δυτικά πνέουν νοτιοδυτικοί 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές επικρατούν νότιοι άνεμοι εντάσεως 7 έως 8 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως και 9.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης