Συνελήφθησαν δύο νεαροί που βασάνισαν, βίασαν ανήλικο και τραβούσαν βίντεο με ανήλικη συνεργό στη Νίκαια
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία της μητέρας του 17χρονου - Του πετούσαν αυγά και ξύδι και τον εξανάγκασαν σε γενετήσιες πράξεις
Στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 20 και 19 ετών σε βάρος τους εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία σε βάρος ανηλίκου στη Νίκαια, κατά συναυτουργία προχώρησαν στις 13 Φεβρουαρίου αστυνομικοί ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.
Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και μία ανήλικη, η οποία –σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης– φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.
Κατά την παραμονή του στο σπίτι, σύμφωνα με τη δικογραφία, του πετούσαν αυγά και ξύδι, τον βιντεοσκόπησαν και τον εξανάγκασαν σε γενετήσιες πράξεις.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεσηΗ υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία της μητέρας του 17χρονου παθόντα, σε βάρος τριών ατόμων. Από την έρευνα προέκυψε ότι τον περασμένο Δεκέμβριο ο ανήλικος μετέβη στην οικία του φίλου του, όπου βρίσκονταν επίσης ο κοινός φίλος τους, καθώς και η ανήλικη που ήταν σύντροφος του πρώτου, η οποία κατά τον χρόνο των γεγονότων δεν είχε συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας της.
