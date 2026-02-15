Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Συνελήφθη 40χρονη στο «Ελ. Βενιζέλος» με 900 πακέτα λαθραία τσιγάρα
Με 900 πακέτα λαθραία τσιγάρα στη βαλίτσα της πιάστηκε μια 40χρονη Ουκρανή, το μεσημέρι του Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», από αστυνομικούς.
Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, η 40χρονη εντοπίστηκε στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μετά από την άφιξή της με πτήση από την Τουρκία, και στις αποσκευές της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα 900 πακέτα τσιγάρα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.
