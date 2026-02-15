Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία 84χρονου στην Αλεξανδρούπολη
Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία 84χρονου στην Αλεξανδρούπολη
Τα αίτια της πράξης των τριών συλληφθέντων, οι οποίοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ερευνώνταΙ
Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης υπόθεση ανθρωποκτονίας ηλικιωμένου και συνελήφθησαν τρία άτομα.
Ο 84χρονος εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, από συγγενικό του πρόσωπο νεκρός στο σπίτι του, στην Αλεξανδρούπολη.
Από την προανάκριση και τις έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, καθώς και την εξερεύνηση του χώρου τέλεσης του εγκλήματος που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή κλιμακίου της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, προέκυψε ότι την περασμένη Τετάρτη, 11 Φεβουαρίου, τρεις ημεδαποί εισήλθαν στην οικία του 84χρονου και με τη χρήση μαχαιριού τον τραυμάτισαν θανάσιμα.
Οι δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς, οι οποίοι βρήκαν και το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε.
Τα αίτια της πράξης των τριών συλληφθέντων, οι οποίοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ερευνώνται. Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.
