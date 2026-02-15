ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Γιατί το Κράτος επέστρεψε 12.000 ευρώ σε αγοραστή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου;

Χρειάστηκαν έξι χρόνια δικαστηρίων για έναν ιδιοκτήτη μεταχειρισμένου αυτοκινήτου που είχε εισαγάγει το όχημά του από άλλη χώρα της ΕΕ και βρέθηκε αντιμέτωπος με υπέρογκους δασμούς από το Τελωνείο Θεσσαλονίκης.

Έξι χρόνια χρειάστηκαν για να κλείσει μία υπόθεση που ξεκίνησε με έναν «φουσκωμένο» λογαριασμό από το Τελωνείο και κατέληξε σε επιστροφή δεκάδων χιλιάδων ευρώ σε ιδιοκτήτη εισαγόμενου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Ο αγοραστής είχε κληθεί να καταβάλει υπέρογκο Τέλος Ταξινόμησης, το οποίο –σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Δικαστηρίου– υπολογίστηκε με εσφαλμένη μεθοδολογία και χωρίς την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας και του ιστορικού τέλους.

Το τελωνείο είχε καταλογίσει ποσό που άγγιζε τις 20.000 ευρώ, απαιτώντας την καταβολή σημαντικής εγγύησης προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία. Ο ιδιοκτήτης προσέφυγε δικαστικά, αμφισβητώντας τον τρόπο υπολογισμού, υποστηρίζοντας ότι δεν ελήφθησαν υπόψη κρίσιμα στοιχεία, όπως η πραγματική εμπορική αξία του οχήματος, η παλαιότητα, τα χιλιόμετρα και οι συντελεστές απομείωσης που προβλέπει η νομοθεσία. Το δικαστήριο δικαίωσε τον προσφεύγοντα, ακύρωσε την πράξη καταλογισμού και υποχρέωσε το Δημόσιο να επιστρέψει περίπου 12.000 ευρώ, μαζί με τα δικαστικά έξοδα...


