Με κατολισθήσεις, πλημμύρες και σοβαρές καταστροφές το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Ήπειρο, Μεσσηνία, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Στα όρια υπερχείλισης ο Αλφειός



Κατάσταση ελεγχόμενη, αλλά σε επιφυλακή στην Ήπειρο



Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα

Στην Ηλεία, οι πλημμύρες προκάλεσαν κατολισθήσεις στο Κατάκολο και τον παραποτάμιο δρόμο του Αλφειού, ενώ ο δρόμος που συνδέει τον δήμο Πύργου με τον δήμο Αδρίτσενας πλήττεται σχεδόν καθημερινά από κατολισθήσεις. Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι η συνέχιση των βροχοπτώσεων και η αυξημένη ροή του ποταμού Λάβανα μπορεί να οδηγήσει σε υπερχείλιση του Αλφειού, με σοβαρές συνέπειες για τις πληγείσες περιοχές.Στην υπόλοιπη Ήπειρο, η κατάσταση προς το παρόν είναι ελεγχόμενη, με μικρότερα προβλήματα από κατολισθήσεις και καταπτώσεις να αντιμετωπίζονται. Ωστόσο, οι τοπικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η επερχόμενη επιδείνωση του καιρού αναμένεται να δημιουργήσει νέες δυσκολίες στις ήδη πληγείσες περιοχές.ΑττικήΚαιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Από το απόγευμα σχεδόν αίθριος.Ανεμοι: Νότιοι 5 με 6, στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ που από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.ΘεσσαλονίκηΚαιρός: Nεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων από το μεσημέρι.Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.Μακεδονία – ΘράκηΚαιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το μεσημέρι και από τα δυτικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Σταδιακά και από τα δυτικά θα επικρατήσουν νοτιοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική ΠελοπόννησοςΚαιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην περιοχή Κέρκυρας-Παξών μέχρι το πρωί και στην Ήπειρο μέχρι το μεσημέρι. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.Ανεμοι: Μέχρι νωρίς το πρωί νότιοι νοτιοανατολικούς 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 που θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική ΠελοπόννησοςΚαιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια κυρίως ορεινά.Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.Κυκλάδες – ΚρήτηΚαιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές.Ανεμοι: Νότιοι 6 με 8 στα ανατολικά τοπικά 9, σταδιακά και από τα δυτικά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 και στη βόρεια Κρήτη έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – ΔωδεκάνησαΚαιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα βόρεια οι οποίες από το απόγευμα θα επεκταθούν νοτιότερα.Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ στα βόρεια.Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.