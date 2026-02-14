ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Εξόρμηση της Τροχαίας στο Ίλιον: Αφαιρέθηκαν 8 άδειες κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαία Ίλιον ΚΟΚ

Εξόρμηση της Τροχαίας στο Ίλιον: Αφαιρέθηκαν 8 άδειες κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα

Πραγματοποιήθηκαν 107 έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 41 παραβάσεις του ΚΟΚ

Εξόρμηση της Τροχαίας στο Ίλιον: Αφαιρέθηκαν 8 άδειες κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα
5 ΣΧΟΛΙΑ
«Λαβράκια» έβγαλε η εξόρμηση της Τροχαίας στην περιοχή του Ιλίου το βράδυ του Σαββάτου 13/2 καθώς σε 107 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν βεβαιώθηκαν 41 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα όπως έκανε γνωστό η Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής οι παραβάσεις αφορούσαν στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης, μη χρήση κράνους και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση κ.α.

Ακόμα αφαιρέθηκαν 8 άδειες κυκλοφορίας, 15 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό 14 οχήματα. Όπως σημειώνουν, παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες 

Εξόρμηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής στην περιοχή του Ιλίου

Εξόρμηση της Τροχαίας στο Ίλιον: Αφαιρέθηκαν 8 άδειες κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα
Εξόρμηση της Τροχαίας στο Ίλιον: Αφαιρέθηκαν 8 άδειες κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης