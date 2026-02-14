Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Εξόρμηση της Τροχαίας στο Ίλιον: Αφαιρέθηκαν 8 άδειες κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα
Πραγματοποιήθηκαν 107 έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 41 παραβάσεις του ΚΟΚ
«Λαβράκια» έβγαλε η εξόρμηση της Τροχαίας στην περιοχή του Ιλίου το βράδυ του Σαββάτου 13/2 καθώς σε 107 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν βεβαιώθηκαν 41 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Ειδικότερα όπως έκανε γνωστό η Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής οι παραβάσεις αφορούσαν στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης, μη χρήση κράνους και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση κ.α.
Ακόμα αφαιρέθηκαν 8 άδειες κυκλοφορίας, 15 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό 14 οχήματα. Όπως σημειώνουν, παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.
