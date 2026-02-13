Η Μεγάλη Επιστροφή: Το βιβλίο του Αλέξη Πατέλη για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη

Παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη, της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αθανασιάδου-Αηδονά αλλά και πολλών Υπουργών, βουλευτών και εκπροσώπων της επιχειρηματικής και πολιτιστικής κοινότητας, πραγματοποιήθηκε απόψε η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη, «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας», στην Αίθουσα Μανόλης Αναγνωστάκης του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.
Για το βιβλίο μίλησαν ο Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2019-2024, ο ‘Ακης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας, και η Λουκία Σαράντη, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος και του ΔΣ της Βιομηχανίας Ξύλου AKRITAS. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Κική Τσιλιγγερίδου, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης μίλησε και ο ίδιος ο συγγραφέας.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περισσότερα από 150 άτομα, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά και από την κυβέρνηση, οι υφυπουργοί Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Σταύρος Καλαφάτης και Νίκος Παπαϊωάννου. Παρευρέθηκαν επίσης οι βουλευτές Δημήτρης Κούβελας και Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, ο συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου, καθώς και ο Πρόεδρος και ΔΣ της Alumil Γιώργος Μυλωνάς και ο Πρόεδρος του MOMus Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος.
Τι είπαν για το βιβλίο
«Το βιβλίο του Αλέξη Πατέλη “Η Μεγάλη Επιστροφή” περιγράφει πιστά και συναρπαστικά την πολυεδρική πορεία της ανάταξης της χώρας από το 2019», επισήμανε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2019-2024, και προσέθεσε: «Η αξία της συνολικής αυτής προσπάθειας γίνεται αντιληπτή αν συνδυαστεί με την απαξία της περιόδου που προηγήθηκε. Το πόσα και το πως τα καταφέραμε δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε το από τι γλιτώσαμε πριν από την μεγάλη επιστροφή. Για μένα το βιβλίο είναι ένα ηχηρό μήνυμα ότι ο λαϊκισμός έχει κοντά πόδια και ότι ναι, μπορεί να νικηθεί από το μέτωπο της λογικής».
Ο Ακης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε: «”Η μεγάλη επιστροφή” του Αλέξη Πατέλη είναι πολλά πράγματα μαζί. Ένα μανιφέστο σύγχρονου πατριωτισμού -για το τι σημαίνει να προσφέρεις στην πατρίδα χωρίς να ζητάς ανταλλάγματα. Ένα πολιτικό καλειδοσκόπιο -που βάζει τον αναγνώστη στη θέση του συνοδηγού στις πλέον κρίσιμες στιγμές που σημάδεψαν τη χώρα και τις ζωές μας τα τελευταία χρόνια. Ένα εκλαϊκευμένο εγχειρίδιο οικονομικής πολιτικής -που διαβάζεται απνευστί καθώς εξηγεί με βιωματικό τρόπο την “αλφαβήτα” για το πώς ανακτάται η εμπιστοσύνη στην οικονομία και την πολιτική. Κυρίως όμως είναι μια “άγκυρα μνήμης” για όσα με κόπο κατακτήσαμε τα προηγούμενα χρόνια αλλά και όσα μένει να κερδηθούν από εδώ και πέρα».
Από την πλευρά της, η Λουκία Σαράντη, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος και του ΔΣ της Βιομηχανίας ξύλου AKRITAS, επεσήμανε: «Το βιβλίο του κ. Πατέλη είναι ένα εξαιρετικά καλογραμμένο πόνημα, που δεν καταθέτει απλώς την προσωπική του μαρτυρία αλλά και εξηγεί σύνθετα οικονομικά ζητήματα με απλά και κατανοητά σε όλους λόγια, παρουσιάζοντας μάλιστα και ενδιαφέρουσες προτάσεις για την επόμενη μέρα». Και πρόσεθεσε: «Γι’ αυτό θα έλεγα ότι αξίζει πραγματικά να το διαβάσουν όλοι οι Έλληνες, ώστε να δουν το χρονικό της Μεγάλης Επιστροφής από την πτώχευση στην αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και πόσο εύθραυστη είναι πάντα η κατάσταση, γιατί τίποτα από όσα έχουμε επιτύχει δεν πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο».
Η δημοσιογράφος Κική Τσιλιγγερίδου, που συντόνισε τη συζήτηση, υπογράμμισε: «Το κείμενο δεν περιορίζεται σε μια στεγνή οικονομική ανάλυση, αλλά εξελίσσεται σε μια προσωπική εξομολόγηση ενός τεχνοκράτη που βρέθηκε στο επίκεντρο ιστορικών γεγονότων, από τη διαχείριση της πανδημίας και των φυσικών καταστροφών μέχρι την τελική ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Ο Αλέξης Πατέλης εστιάζει στις ιδέες, τους ανθρώπους αλλά και τα σφάλματα που διαμόρφωσαν αυτή την ιστορική πενταετία. Η αφήγηση, που συνδυάζει προσωπικές εμπειρίες, ανάλυση πολιτικών επιλογών και περιγραφές κρίσιμων στιγμών και προσφέρει στον αναγνώστη μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς χτίζεται η εμπιστοσύνη των αγορών και των εταίρων μέσα από τη συνέπεια και τις μεταρρυθμίσεις».
Αλέξης Πατέλης: Η Ελλάδα μπορεί
Τέλος, ο ίδιος ο συγγραφέας και Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού (2019-2024) Αλέξης Πατέλης δήλωσε: «Η Μεγάλη Επιστροφή είναι αυτή της Ελλάδας. Το χρώμα του εξωφύλλου –μπλε και λευκό– είναι πατριωτικό, εθνικό. Η Ελλάδα πέτυχε κάτι πολύ σημαντικό. Όπως είπε και το βίντεο που προβλήθηκε στην αρχή, αυτό που ακούς στο εξωτερικό είναι: “Πώς τα καταφέρατε εσείς οι Έλληνες;”. Το βιβλίο λοιπόν περιγράφει πώς ανακτήσαμε την αξιοπιστία μας στο εξωτερικό, πώς φτάσαμε μέχρι την επενδυτική βαθμίδα και στο εξώφυλλο του Economist ως η Χώρα της Χρονιάς».
Κλείνοντας, τόνισε: «Πατριωτισμός δεν είναι οι κορώνες, και τα μεγάλα λόγια. Δεν είναι ούτε το “go back κ. Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε”, όπως έλεγε ο κ. Τσίπρας, ούτε να καπηλεύεσαι τα εθνικά σύμβολα με κραυγές και διαρκείς επικλήσεις στο ένδοξο παρελθόν μας, όπως κάνει η ακροδεξιά. Πραγματικός πατριωτισμός είναι να βοηθάς τη χώρα σου ουσιαστικά να γίνει πιο ισχυρή. Είναι να συμβάλεις με πράξεις για μια Ελλάδα πιο δυνατή και πιο υπερήφανη».
Το βιβλίο –που βρίσκεται ήδη στην τρίτη του ανατύπωση– κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος και είναι διαθέσιμο στα βιβλιοπωλεία και στον ιστότοπο www.epbooks.gr