«Ναι» στην ίδρυση Νομικής στην Πάτρα υπό προϋποθέσεις, λέει ο πρύτανης

Ο Χρήστος Μπούρας μιλώντας στο protothema.gr, αναδεικνύει ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο υπερβαίνει τη στενή έννοια της ίδρυσης ενός ακόμη πανεπιστημιακού τμήματος καθώς αγγίζει τον συνολικό σχεδιασμό του δημόσιου πανεπιστημίου σε συνθήκες δημογραφικής συρρίκνωσης, περιορισμένων πόρων και μεταβαλλόμενων επιστημονικών αναγκών, άρα και εκπαιδευτικής βιωσιμότητας