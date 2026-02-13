Προκήρυξη 33 θέσεων γενικών διευθυντών και διευθυντών στον ΟΣΕ - Άνοιγμα σε έμπειρα στελέχη από Ελλάδα και εξωτερικό
ΕΛΛΑΔΑ
Προσλήψεις ΟΣΕ Σιδηροδρομικός σταθμός

Προκήρυξη 33 θέσεων γενικών διευθυντών και διευθυντών στον ΟΣΕ - Άνοιγμα σε έμπειρα στελέχη από Ελλάδα και εξωτερικό

Οι θέσεις αφορούν κρίσιμους τομείς ευθύνης

Προκήρυξη 33 θέσεων γενικών διευθυντών και διευθυντών στον ΟΣΕ - Άνοιγμα σε έμπειρα στελέχη από Ελλάδα και εξωτερικό
Την προκήρυξη έξι θέσεων γενικών διευθυντών και είκοσι επτά θέσεων διευθυντών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου και της οργανωτικής ανασυγκρότησης της εταιρείας ανακοίνωσε η Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε. (ΟΣΕ).

Η προκήρυξη αποτελεί μία από τις βασικές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις του ν. 5220/2025 για τον νέο ΟΣΕ και σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο μοντέλο διοίκησης, με έμφαση στη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη λογοδοσία.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΣΕ, οι θέσεις αφορούν κρίσιμους τομείς ευθύνης, όπως η ασφάλεια και διαλειτουργικότητα, η λειτουργία δικτύου, οι μελέτες και τα έργα, οι οικονομικές υπηρεσίες, η στρατηγική και ανάπτυξη, η τεχνολογία και ψηφιακή στρατηγική, το τροχαίο υλικό, το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και εξειδικευμένες διευθύνσεις επιχειρησιακού και κανονιστικού χαρακτήρα.

Η πλήρωση των θέσεων πραγματοποιείται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, μέσω ανοιχτής διαδικασίας αξιολόγησης που περιλαμβάνει έλεγχο τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και συνεντεύξεις.

Οι συμβάσεις είναι ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών ετών, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης στην ίδια θέση, σε πλαίσιο που συνδέει τη θέση ευθύνης με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Με την προκήρυξη αυτή, ο νέος ΟΣΕ απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε έμπειρα στελέχη από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας έμπρακτα τη στρατηγική προσέλκυσης τεχνογνωσίας και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Στόχος είναι η συγκρότηση μιας ισχυρής διοικητικής ομάδας που θα υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου, την πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασφάλειας και διαλειτουργικότητας και την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://apply.smartcv.co/ose/, εντός της προβλεπόμενης στην προκύρηξη προθεσμίας, και ξεκινά την Δευτέρα 16/02/2026 στις 11:00 π.μ.

«Η Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ) συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού της Εταιρείας, επενδύοντας σε ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής ποιότητας, νέες διαδικασίες και σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ), Χρήστος Παληός, δήλωσε «Ο νέος σιδηρόδρομος δεν χτίζεται μόνο με έργα και τεχνολογία, χτίζεται πρωτίστως με ανθρώπους. Η στελέχωση των ανώτερων διοικητικών θέσεων αποτελεί κρίσιμο βήμα για την επιχειρησιακή ενίσχυση της Εταιρείας. Αναζητούμε στελέχη με εμπειρία, διοικητική επάρκεια και ικανότητα λήψης αποφάσεων σε απαιτητικό περιβάλλον. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε μια σύγχρονη και αποτελεσματική διοικητική ομάδα που θα αναλάβει να επιταχύνει την υλοποίηση των έργων, να ενισχύσει την ασφάλεια και να διασφαλίσει μια πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου».

Κλείσιμο
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

Thema Insights

METRO Cash & Carry: Δυναμική παρουσία στη HORECA με ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε επαγγελματία

Με 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ολοκληρωμένες λύσεις, εξειδικευμένη υποστήριξη και χιλιάδες προϊόντα για τις επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας, τα METRO Cash & Carry είναι ο απόλυτος One Stop Shop προορισμός.

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης