Λύθηκε το μυστήριο με τον «Αόρατο Μπάμπη» στα Χανιά: Τον αναγνώρισε παιδικός του φίλος, το χρονικό της υπόθεσης

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgcwt96jxsep)

Μετά το διαζύγιο των γονιών, η μητέρα μετακόμισε με τα παιδιά στα Χανιά. Η επικοινωνία τους διακόπηκε όταν εκείνος άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Μια προσπάθεια να τον πείσει να επισκεφθεί γιατρό στάθηκε η αφορμή να χαθούν οριστικά τα ίχνη του.Η αστυνομική έρευνα επιβεβαίωσε πως γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 Φεβρουαρίου 1979 και ότι η μητέρα του, σήμερα περίπου 83 ετών, βρίσκεται εν ζωή.Πλέον, οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τους συγγενείς του, ώστε με την απαραίτητη υποστήριξη να μπορέσει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα.