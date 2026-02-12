Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο χτύπησε αγριογούρουνο, τρεις τραυματίες
Οι δύο από τους τραυματίες φέρουν ελαφρύτερα τραύματα, ενώ ο τρίτος έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου στην περιοχή Κόσκινα του Δήμου Κύμης–Αλιβερίου, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του eviaonline.gr, από τη σύγκρουση υπήρξαν τρεις τραυματίες που διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου. Οι δύο από τους τραυματίες φέρουν ελαφρύτερα τραύματα, ενώ ο τρίτος έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά.
