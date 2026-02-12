Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο χτύπησε αγριογούρουνο, τρεις τραυματίες
Εύβοια Τροχαίο Αγριογούρουνο

Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο χτύπησε αγριογούρουνο, τρεις τραυματίες

Οι δύο από τους τραυματίες φέρουν ελαφρύτερα τραύματα, ενώ ο τρίτος έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά

Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο χτύπησε αγριογούρουνο, τρεις τραυματίες
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου στην περιοχή Κόσκινα του Δήμου Κύμης–Αλιβερίου, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του eviaonline.gr, από τη σύγκρουση υπήρξαν τρεις τραυματίες που διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου. Οι δύο από τους τραυματίες φέρουν ελαφρύτερα τραύματα, ενώ ο τρίτος έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά.

Δείτε φωτογραφίες 

Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο χτύπησε αγριογούρουνο, τρεις τραυματίες

Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο χτύπησε αγριογούρουνο, τρεις τραυματίες
